È stato pubblicato sul sito del Comune di Quartucciu l'elenco definitivo degli studenti ammessi e non ammessi al “Buono libri” per l'anno scolastico 2023-2024. L'importo sarà quello realmente sostenuto per l'acquisto dei testi. Non sono dunque stati rimborsati scontrini o fatture per libri di lettura, cancelleria, ricevute da cui non è deducibile l'oggetto dell'acquisto.