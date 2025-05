Buoni pasto sbloccati «La vertenza è risolta» 

Si è chiusa positivamente la questione dei buoni pasto per i dipendenti della Asl di Cagliari, sospesi da 8 mesi: il 9 maggio, i lavoratori e le lavoratrici hanno ricevuto l'accredito dei buoni per il periodo compreso tra settembre 2024 e marzo 2025, al netto dei neoassunti tra il 15 gennaio 2025 e il 31 marzo 2025 e del personale dipendente che ha denunciato lo smarrimento/furto della card, per le quali sono già stati effettuati gli ordini. Una volta ricevute le card, l'azienda procederà alla ricarica delle competenze dovute.

«Non appena avuto contezza della situazione, gli uffici si sono attivati per risolvere quanto prima la questione e sbloccare l'erogazione dei benefit spettanti ai dipendenti - spiega il neo commissario Aldo Atzori -. Siamo contenti che i lavoratori possano ora disporre di nuovo dei buoni pasto».

I conguagli relativi alle annualità 2023 e 2024, in caso di eventuali mancanze o eccedenze, saranno invece effettuati tra il mese di giugno e il mese di luglio 2025 sulla base delle risultanze dei cartellini presenze come comunicati dal Servizio valorizzazione risorse umane.

