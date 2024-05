Buoni pasto, i vigili urbani protestano 

La protesta degli agenti di polizia municipale di San Gavino prende forza. I vigili, che da anni aspettano il riconoscimento dei buoni pasto, ora hanno affisso all’esterno del Municipio diversi striscioni di protesta e per il tramite dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e del sindacato Suap ha chiesto l’intervento del prefetto di Cagliari dal momento che tutti i tentativi di conciliazione non hanno avuto esito positivo.

Ma il sindaco Carlo Tomasi, che ha la delega al Personale, sostiene di aver rispettato la contrattazione decentrata firmata di recente: «Il 14 marzo 2024 abbiamo definito il nuovo regolamento dei buoni pasto, il quale ha ridotto per tutti i dipendenti il numero di ore per accedere alla corresponsione dei buoni a 8 ore, permettendo così anche agli operatori di polizia locale di accedere alla fruizione nei giorni che effettuano 8 ore di lavoro e di effettuare la pausa pasto stabilita dal contratto della durata di 30 minuti da fruire alla fine del turno di lavoro».

Ma per la Municipale il problema non è risolto: «La delibera della Giunta – ribattono gli agenti – è stata strumentalmente articolata con l’introduzione di norme che nulla hanno a che fare con quelle stabilite dal contratto nazionale di lavoro. È stata introdotta una norma che di fatto stabilisce una disparità di trattamento tra i dipendenti, prevedendo per la polizia locale un impegno lavorativo di gran lunga superiore a quello stabilito dal contratto per poter beneficiare del buono pasto. Pertanto riteniamo assolutamente inaccettabile questa decisione che contrasteremo con tutti gli strumenti sindacali a disposizione».

