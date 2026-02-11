VaiOnline
San Gavino.
12 febbraio 2026 alle 00:30

Buoni pasto, Comune risarcito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alcuni mesi fa l’allora delegato della Cgil aziendale Francesco Marras aveva sollevato il problema di buoni pasto non dovuti e percepiti in maniera illecita (pare per anni) da alcuni dipendenti comunali. Un’accusa pesante a cui ha fatto seguito un esposto denuncia presentato dal medesimo dipendente alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

Ora, a distanza di mesi, negli atti del Comune è comparsa una determina (la numero 874 dello scorso anno) che ha per oggetto l’accertamento per la restituzione di somme da parte di un dipendente del Municipio (non compare il nome di chi ha restituito le somme). «Erroneamente – si legge nella determina – il dipendente ha restituito perché ha indebitamente percepito un valore corrispondente a dei buoni pasto non dovuti per il periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 e ha effettuato il pagamento per un totale di 3.351 euro e 63 centesimi». Il dipendente, che ha percepito i buoni pasto non dovuti, ha fatto tre distinti pagamenti di 800 euro, 1.100 euro e 1.451,63 euro.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere comunale Nicola Orrù anche perché per diversi giorni nell’albo pretorio del Comune non compariva la determina allegata ma solo l’intestazione senza possibilità di accedere al documento: «Sono del parere che sia doveroso da parte nostra perseguire la trasparenza e far rispettare le regole per tutti. Siamo noi per primi che dobbiamo dare l’esempio, pertanto sarà mia cura fare le domande opportune nelle sedi preposte, non è possibile che non vengano pubblicati gli atti sul sito comunale e non si possono permettere errori di questo tipo per anni, immaginando che probabilmente qualcosa sia andata in prescrizione perché chiaramente consentito dalla legge».

Ora bisognerà vedere se il caso arriverà in Consiglio comunale e capire se ci sono accertamenti sul caso visto l’esposto presentato. «Abbiamo rilevato – aveva detto Francesco Marras, come delegato sindacale - numerose anomalie sospette sull’assegnazione dei buoni pasto relativamente a qualche dipendente comunale. Dalla ricognizione da noi effettuata risultavano strane operazioni, ovvero il numero dei buoni pasto concessi era esorbitante rispetto ai criteri stabiliti dal contratto di lavoro. Questo accertamento, avvenuto a dicembre 2024, è stato prontamente segnalato, durante gli incontri, al sindaco e al segretario comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia