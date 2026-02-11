Buoni pasto, Comune risarcito 

Alcuni mesi fa l’allora delegato della Cgil aziendale Francesco Marras aveva sollevato il problema di buoni pasto non dovuti e percepiti in maniera illecita (pare per anni) da alcuni dipendenti comunali. Un’accusa pesante a cui ha fatto seguito un esposto denuncia presentato dal medesimo dipendente alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

Ora, a distanza di mesi, negli atti del Comune è comparsa una determina (la numero 874 dello scorso anno) che ha per oggetto l’accertamento per la restituzione di somme da parte di un dipendente del Municipio (non compare il nome di chi ha restituito le somme). «Erroneamente – si legge nella determina – il dipendente ha restituito perché ha indebitamente percepito un valore corrispondente a dei buoni pasto non dovuti per il periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 e ha effettuato il pagamento per un totale di 3.351 euro e 63 centesimi». Il dipendente, che ha percepito i buoni pasto non dovuti, ha fatto tre distinti pagamenti di 800 euro, 1.100 euro e 1.451,63 euro.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere comunale Nicola Orrù anche perché per diversi giorni nell’albo pretorio del Comune non compariva la determina allegata ma solo l’intestazione senza possibilità di accedere al documento: «Sono del parere che sia doveroso da parte nostra perseguire la trasparenza e far rispettare le regole per tutti. Siamo noi per primi che dobbiamo dare l’esempio, pertanto sarà mia cura fare le domande opportune nelle sedi preposte, non è possibile che non vengano pubblicati gli atti sul sito comunale e non si possono permettere errori di questo tipo per anni, immaginando che probabilmente qualcosa sia andata in prescrizione perché chiaramente consentito dalla legge».

Ora bisognerà vedere se il caso arriverà in Consiglio comunale e capire se ci sono accertamenti sul caso visto l’esposto presentato. «Abbiamo rilevato – aveva detto Francesco Marras, come delegato sindacale - numerose anomalie sospette sull’assegnazione dei buoni pasto relativamente a qualche dipendente comunale. Dalla ricognizione da noi effettuata risultavano strane operazioni, ovvero il numero dei buoni pasto concessi era esorbitante rispetto ai criteri stabiliti dal contratto di lavoro. Questo accertamento, avvenuto a dicembre 2024, è stato prontamente segnalato, durante gli incontri, al sindaco e al segretario comunale».

