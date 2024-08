Buoni pasto ai vigili urbani: si apre uno spiraglio 

Dopo mesi di battaglie, sembra avviata a un esito positivo la vertenza per il riconoscimento dei buoni pasto per la polizia locale di San Gavino.

A porre la questione in Consiglio comunale sono stati i consiglieri di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas con una interpellanza sullo stato di agitazione dei vigili iniziato a fine aprile. Il sindaco Stefano Altea ha rimarcato di aver dato subito priorità al personale del Comune: «Come principio cardine ci siamo dati quello della ricerca del benessere complessivo dei dipendenti perché lavorare in un ambiente sereno rende più produttivi e si offre un servizio migliore ai cittadini. Così, dopo aver analizzato con attenzione la vicenda dei vigili, abbiamo deciso di riconoscere la diversità del lavoro che essi svolgono rispetto agli altri dipendenti. Pertanto, secondo il principio di uguaglianza sostanziale, a situazioni diverse vanno applicate regole diverse. In sede di contrattazione decentrata sarà creata una regola apposita. È nostra intenzione esercitare il potere (discrezionale) che la normativa vigente consente in materia in virtù della particolarità delle mansioni di vigilanza svolte che richiedono una continuità del servizio». Ma la minoranza aspetta i fatti: «Il sindaco – spiega la consigliera Angela Canargiu – ha confermato che sta ancora valutando e che la questione dovrà essere oggetto di contrattazione a livello di rsu. Ma alla fine una decisione andrà pur presa. I cittadini vogliono risposte concrete»

