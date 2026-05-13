Buoni libro per gli studenti: via alle domande 

Via libera alla presentazione delle domande per la richiesta del “Buono libri” relativo all’anno scolastico 2026/2027. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con Isee in corso di validità pari o inferiore a 20 mila euro. La domanda potrà essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale oppure dallo stesso studente se maggiorenne, purché residente a Capoterra, esclusivamente tramite il Portale telematico dei servizi scolastici comunali. La richiesta può essere inoltrata anche prima dell’acquisto dei libri di testo. La documentazione che attesta la spesa sostenuta, come fatture e scontrini fiscali, dovrà infatti essere caricata online in una seconda fase, dal 28 settembre al 16 novembre, secondo modalità che l’amministrazione comunale comunicherà successivamente. In assenza della domanda iniziale, non sarà possibile presentare successivamente la documentazione relativa agli acquisti effettuati. (i. m.)

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