“Buoni e cattivi”, raggiungere l’eccellenza partendo da una fragilità  

Le recensioni dei clienti sulle principali piattaforme di prenotazioni sono molto buone. Basterebbe questo per giudicare riuscito il progetto della Locanda dei Buoni e Cattivi a 15 anni dalla sua nascita.

Ma quello immaginato nel 2010 da Ugo Bressanello, fondatore di Domus de luna, è stato, ed è, molto di più: un’impresa sociale nata per dare un’opportunità a chi non l’avrebbe, come ex detenuti e persone con disabilità. Per questo il bilancio di tre lustri è ancora più lusinghiero e, soprattutto, va oltre le quattro stelle e mezzo attribuite da Tripadvisor e di Booking e ai giudizi positivi di Touring Club, Slow Food e Gambero Rosso al ristorante e al bed and breakfast di via Veneto.

Dall’idea all’impresa

«L’idea di un’attività del genere prende forma nel 2010», racconta Giuditta Cavallini, responsabile della struttura, con l’intento di dare una prospettiva migliore ai ragazzi reclusi nel carcere minorile». Il nome prende spunto dalla canzone “Buoni o cattivi” di Vasco Rossi, molto in voga tra i detenuti del carcere minorile di Quartucciu negli anni in cui Domus de Luna svolgeva un progetto sulla prevenzione.

Così, nel 2011, prende vita la Locanda che col tempo ha aperto le porte anche a giovani con disabilità psichica, invalidità, stranieri rifugiati, mamme in difficoltà e neomaggiorenni che escono dalle comunità.

Formazione e lavoro

«I nostri ragazzi hanno la possibilità di formarsi e lavorare», sottolinea Cavallini, «in modo da poter riscrivere la loro vita». Inoltre, essendo un’attività profit, coloro che lavorano si creano un’indipendenza economica, fondamentale all’interno della società di oggi. Ed è proprio questo il punto focale del modello Buoni e Cattivi. Infatti, inizialmente, i ragazzi e le ragazze vengono inseriti pian piano attraverso un percorso di formazione sul campo di 6 mesi. Al termine di questo periodo, durante il quale acquisiscono una professionalità di alto livello, è prevista l’assunzione con un contratto a tempo indeterminato. «Ai ragazzi», spiega ancora la responsabile, «viene così data una fiducia che nessuno prima gli aveva mai dato e ciò aiuta anche a responsabilizzarli. Hanno inoltre la possibilità di essere gratificati con avanzamenti di carriera». Oggi fanno parte dello staff 58 persone: 9 nel b&b e i restanti 49 nella ristorazione, l’80 per cento dei quali erano considerati svantaggiati.

L’apporto di Petza

Determinante per la nascita e la riuscita di questo splendido progetto è stato l’apporto del famoso chef stellato Roberto Petza. Colpito dall’idea della Fondazione, ha dato diversi consigli, aiutando anche nella formazione del personale. «È stato lui», aggiunge Cavallini, «a consigliarci di puntare sin da subito al massimo della qualità, sia in cucina che nel servizio in sala» e non è un caso che il ristorante sia tra i più conosciuti e rinomati della città.

Le altre attività

Il successo della Locanda, ha portato Buoni e Cattivi ad essere oggi una cooperativa autonoma che ha all’attivo la gestione del ristorante all’interno dello storico Tennis Club di Monte Urpinu in cui sono svolti servizio bar, pranzo e cena, e il punto ristoro dell’Oasi del Cervo e della Luna, a Monte Arcosu dove, oltre alla ristorazione, offre supporto nella cura dei sentieri.La Locanda dei Buoni e Cattivi è stata ed è un punto di riferimento per chiunque abbia avuto un passato difficile ma ha deciso di cogliere un’opportunità di riscatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA