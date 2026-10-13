Buoni affari con i crocieristi 

La chiamano invasione. Ad Arbatax è stata una liberazione. Lo sbarco dei mille e più crocieristi in fila sulla banchina, zaino in spalla e telefono in mano per fotografare tutto. Non il solito traghetto. Una nave da crociera vera, la Renaissance, ormeggiata sul nuovo dente d’attracco come a dire: esistete anche voi sulle rotte che contano. E per un giorno Tortolì e Arbatax hanno smesso di guardare le crociere in tv. Gli ospiti hanno invaso tutto. Bar, piazze, musei, peschiera e complessi archeologici. È l’effetto del nuovo corso che si sta provando a costruire qui. Non più mordi e fuggi, ma turismo lento. Quelli che sono scesi lunedì non volevano solo un selfie: sono andati alle Grotte Su Marmuri, a S’Ortali ’e su Monti, fino a Mamoiada e Orgosolo, mentre gli altri si perdevano tra gli stand dei 23 paesi allestiti tra piazza Caduti e Cala Genovesi.

Gli operatori

Chi lavora, per una volta, non ha contato gli incassi. Ha contato le persone. Paolo Comida, titolare del bar Star 1 di Arbatax, è stato in prima linea tutto il giorno: «Ritengo sia stata una bellissima occasione per Tortoli ed Arbatax per farsi conoscere ancora di più. Le strade erano animate da un via vai di crocieristi e residenti curiosi, un fatto positivo. Ho visto la partecipazione delle attività dando un servizio continuativo per tutta la giornata. Tutto ciò che si sta facendo è un buon modo di operare». Per i risultati sostanziali non c’è fretta: «Non possiamo pretenderli subito ma - osserva Comida - è comunque un buon investimento per il futuro». S’Ortali ’e su Monti, sito gestito dalla Fondazione Tortolì, è stato preso d’assalto dai crocieristi affamati di storia e cultura sarda. Soddisfatta la presidente della Fondazione, Stefania Vargiu: «I riscontri sono stati molto buoni e soprattutto di gradimento. Il sito è stato visitato da numerosi adulti che si sono mostrati molto interessati e curiosi».

Gli amministratori

Niente musi lunghi, niente “troppa gente”. Solo un paese che per un giorno ha provato cosa vuol dire non sentirsi periferia. «I nuovi flussi - sostiene Luca Mameli, consigliere provinciale con delega al Turismo - generano economia. I crocieristi, in genere, dispongono di un elevato potere d’acquisto e portano soldi che altrimenti non riusciremmo a intercettare. Sono risorse che possono tornare utili per migliorare la qualità dei servizi offerti. È un po’ la rinascita dell’Ogliastra unita, manifesto emerso con i vari stand dei paesi in cui sono stati esposti i prodotti tipici». A Tortolì confidano nella continuità: «Il turismo crocieristico - dice Michele Fanni, consigliere comunale delegato al Turismo - rappresenta per noi un’importante opportunità, soprattutto in termini di destagionalizzazione e nuove ricadute economiche. È un segmento che può valorizzare non solo la nostra destinazione, ma l’intera Ogliastra, coinvolgendo le attività e facendo conoscere le nostre eccellenze a un pubblico internazionale. La sfida è dare continuità agli arrivi e trasformarli in opportunità concrete».

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