Buongiorno SarDegna, Zuncheddu racconta un’Isola che vuole rialzarsi 

I libri disposti in maniera ordinata. Adagiati sugli sgabelli in legno e paglia, richiamo non casuale a quella sardità da riscoprire e da valorizzare. Fierezza identitaria. Sergio Zuncheddu sabato sera ha donato ai presenti il suo “Buongiorno SarDegna”, nel cuore di Posada. Un regalo per quei vacanzieri che in un attimo hanno compreso di trovarsi nel posto giusto, ai piedi di quel Castello della Fava che in questa estate anomala fa registrare una media di 400 visitatori al giorno. Così, la presentazione del volume dello scrittore-editore ha animato le discussioni. E in primo piano una terra dalle enormi potenzialità, troppo spesso sfruttata e abbandonata dai “saccheggiatori” di turno. Tra servitù militari e indesiderate pale eoliche.

Disordine

Il sistema economico dell’Isola arranca, appare confusionario. È il concetto che ricorre nel libro realizzato dall’editore del gruppo L’Unione Sarda. Sergio Zuncheddu parte da questo assunto: svela le criticità e le carenze della sua terra, per imbastire una sospirata rinascita. «Per quale ragione abbiamo la metà del reddito pro-capite di quelle regioni più evolute o avanzate economicamente, penso alla Lombardia?», ha chiesto l’imprenditore originario di Burcei al variegato parterre. A Milano il reddito medio pro-capite è di circa 40 mila euro. Nell’Isola non arriva a 20 mila. Ecco le storture, le disuguaglianze che l’imprenditore con l’Isola nel cuore vuole far emergere con “Buongiorno SarDegna”. Un’opera che instilla orgoglio, mentre aiuta a riflettere sul futuro di una terra magica, zeppa di opportunità da cogliere. Ecco perché il centro storico di Posada si è animato.

Le reazioni

Sabato sera l’incantevole borgo della costa orientale non ha ospitato la semplice presentazione di un libro. I fini erano differenti: il dialogo ha preso il sopravvento, come il senso di rivalsa. «Non possiamo prendercela con gli altri che ci impongono le servitù militari, le innumerevoli pale eoliche da sistemare magari lungo le nostre bellissime coste», ha tuonato una turista di origini sarde: «Dobbiamo essere noi ad avere una visione chiara del nostro futuro. Dobbiamo prendere in mano il nostro destino, senza aspettare che siano altri a imporci le loro decisioni, che spesso non tengono conto in alcun modo delle necessità di questa terra». Il giornalista Giorgio Fresu ha prima dialogato con Sergio Zuncheddu, poi ha aggiunto: «Intanto partiamo dal presupposto che c’è stata una rivoluzione. C’è l’economia circolare, la sostenibilità: ci sono i progressi della Rete, mi riferisco ai social media. Dunque, ci sono tante novità sulle quali occorre fare delle approfondite riflessioni. Dobbiamo ripartire da qui, perché la Sardegna ha bisogno di stare al passo con i tempi».

Capisaldi

«Da dove veniamo, dove siamo, dove possiamo andare». Sono questi i concetti da tenere bene a mente, che Sergio Zuncheddu ha deciso di imprimere sulla copertina del suo libro. A Posada hanno subito recepito l’invito. Si va a caccia di una terra “degna”.

