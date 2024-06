“Buongiorno SarDegna”, oggi dibattito  

Oggi alle 17, nella sala conferenze del Centro sociale di Isili (nel Corso Vittorio Emanuele), sarà presentato “Buongiorno SarDegna”, il libro dell’imprenditore Sergio Zuncheddu, editore del Gruppo L’Unione Sarda. La presentazione sarà coordinata da Davide Marras, introduzione di Mauro Peppino Zedda. Interverrà il sindaco di Isili, Luca Pilia. Seguirà un dibattito.

Nata come triologia, con lo pseudonimo Giuseppi Dei Nur, l’opera è ora racchiusa in un unico volume, che porta a riflettere sul futuro dei sardi (ripercorrendo la storia millenaria) anche alla luce delle vicende dell’attualità, con il paesaggio della Sardegna sotto attacco per le mire degli speculatori dell’energia, dietro il “paravento” delle rinnovabili. Ambiente, sostenibilità, transizione ecologica ed energetica, economia circolare, intelligenza artificiale e robotica sono i nuovi contenuti trattati da Sergio Zuncheddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA