“Buongiorno SarDegna” all’Istituto Ciechi 

Oggi alle 17, nella sala convegni dell’Istituto dei ciechi della Sardegna (in via Nicolodi 1), l’imprenditore Sergio Zuncheddu, editore del Gruppo L’Unione Sarda, presenterà il suo libro “Buongiorno SarDegna”. Nata come trilogia, l’opera è stata raccolta dall’autore in un unico volume, con gli stessi principi ispiratori: da dove veniamo, dove siamo e dove possiamo andare. Come sottolinea Maurizio Porcelli, commissario straordinario dell’Istituto dei ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”, «l’iniziativa rientra nel programma culurale e sociale dell’Istituto rivolto ai disabili visivi con i loro accompagnatori e familiari». Saranno presenti anche gli ex allievi. Si affronteranno temi come ambiente, sostenibilità, transizione ecologica, economia circolare, rivoluzione digitale, intelligenza artificiale, “declinati” nella “dimensione sarda”, temi sempre più al centro degli approfondimenti e delle inchieste dell’Unione Sarda.

