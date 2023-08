“Buongiorno SarDegna” a Porto Cervo 

Nel cuore della Costa Smeralda, si può indicare la strada del rilancio, del riscatto di un’Isola. Si può parlare di Sardegna, di un passato fatto di dominazioni in serie, ciniche e sfruttatrici, per capire dove siamo e dove dovremmo andare. Si può fare cultura, insomma, ma anche e soprattutto si può ascoltare un uomo, editore e imprenditore, che ha scelto la complessa strada della scrittura - metà romanzo, metà saggio storico - per raccontare e raccontarci, proponendo un’alternativa a un percorso sempre in salita.“Buongiorno SarDegna”, firmato dall’editore del gruppo L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, è stato presentato dall'autore all’interno della rassegna letteraria organizzata dal Consorzio Costa Smeralda. Nella sottopiazza centrale, l’editore ha raccontato la sua opera, ripercorrendo la storia, l’attualità e disegnando il possibile futuro di un’isola che ama senza condizioni, e che vorrebbe diventasse la Terra Ideale perché - sostiene con forza - ne ha qualità, numeri e capacità inespresse.

Una serata moderata dal capo della redazione sportiva dell’Unione Sarda Enrico Pilia, che sarà riproposta il prossimo 2 settembre a Quartu per il pubblico “del sud”, dopo la presentazione gallurese nel luogo “degli altospendenti”, categoria che Sergio Zuncheddu ha indicato come una di quelle sui cui secondo il Unwto - l’osservatorio mondiale del turismo - puntare per il definitivo decollo del sistema turismo.

La storia

L’editore-scrittore ha ripercorso la storia dell’Isola, ponendo l’accento sulla nostra atavica rassegnazione e sudditanza proprio a causa delle dominazioni seriali che hanno tenuto il piede sul collo dei sardi, dai fenici agli spagnoli, ricordando violenze, soprusi e furti subiti da un popolo restio al riscatto sociale.

L’attualità

Davanti a una platea attenta, è stato il presidente del Consorzio Costa Smeralda, Renzo Persico, recentemente confermato per la sesta volta alla guida dell’esclusivo polo turistico gallurese, a salutare e anche chiudere la serata. «Un altro appuntamento di prestigio per Porto Cervo, dove la cultura è ormai di casa», ha sottolineato Persico. «Stimo molto l’editore Zuncheddu e apprezzo la sua opera, che ho letto con piacere e attenzione, un atto d’amore verso la nostra terra». Il presidente del Consorzio non ha mancato di dare una fotografia della stagione che è entrata nel periodo più caldo: «I primi riscontri sono confortanti, gli arrivi sono in crescita anche se quello della Costa Smeralda un turismo che non ha mai conosciuto crisi, se non per i recenti motivi geo-politici. Se ovviamente sono in calo gli arrivi dalla Russia, abbiamo registrato una notevole crescita di americani, australiani e indonesiani».

Il libro

Il romanzo-saggio è condito da un’amarezza di fondo che domina la prima parte. L’autore ha sottolineato linee comuni fra la borghesia di allora e la classe dirigente di oggi, che dalla “rivoluzione” industriale sarda (e lo sbarco delle compagnie inquinanti) a oggi non ha mai saputo dare alla Sardegna se non le briciole di un flusso enorme di denaro e di sviluppo. Sergio Zuncheddu ha fornito cifre, nomi, circostanze e fatti che hanno portato al collasso della grande industria e ai guadagni straordinari, mai per la Sardegna: «Noi siamo e saremo solo il tubo di scappamento».

L’insularità

«Ma in questa terra», evidenzia l’autore di “Buongiorno SarDegna”, «domina l’invidia, mai l’ammirazione, perché il vicino o il collega o il rivale non deve mai avere successo, un successo che significa anche la nostra mediocrità». Un altro dei mali che determina spesso l’incapacità di affermarsi, e di riscattarsi rispetto a un governo romano che non ha mai concesso alla Sardegna quel risarcimento determinato dall’insularità, dai trasporti ai costi per l’esportazione. (red. cult.)

