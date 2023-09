“Buongiorno  SarDegna” a Casa Addis 

Oggi alle 17.30, a “Casa Addis-Domo de sa poesia”, a Seneghe, l’imprenditore Sergio Zuncheddu, editore del Gruppo L’Unione Sarda, presenterà il suo libro “Buongiorno SarDegna”. Nata come trilogia, l’opera è stata racchiusa dall’autore in un unico volume, con gli stessi principi ispiratori: da dove veniamo, dove siamo e dove possiamo andare. Modererà Luca Manunza, presidente dell'associazione culturale “Perda Sonadora”. L’iniziativa rientra tra gli eventi della rassegna “Cabudanne de sos poetas”. Si affronteranno temi come ambiente, sostenibilità, transizione ecologica, economia circolare, rivoluzione digitale, intelligenza artificiale, “declinati” nella “dimensione sarda”. Una terra, la Sardegna, che resta al centro degli interessi speculativi di troppi “prenditori”. L’esempio più attuale è rappresentato dalle centinaia di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici totalmente slegati dall’interesse prioritario, quello dei sardi.

