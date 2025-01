Buongiorno con Sinner e Paolini 

Si ferma nel secondo turno la favola di Francesco Passaro agli Australian Open. Il 24enne lucky loser perugino (104 Atp) ha dovuto cedere al francese Benjamin Bonzi (64 Atp), che si è imposto 6-2, 6-4, 3-6, 6-4 in 2 ore e 10' di gioco. Buone notizie in doppio, con l'esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia numero 3 nel tabellone maschile, che hanno regolato 6-3, 6-4 i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens. Bene Luciano Darderi che, in coppia con il colombiano Diego Hidalgo, ha eliminato Marco Bortolotti e Flavio Cobolli. Rinviato, invece, il primo match di Sara Errani e Jasmine Paolini, numero 4 del seeding, contro le wild card locali Priscilla Hon e Daria Saville.

La “sarda” Siegemund

Nel tabellone maschile, superano il secondo ostacolo la testa di serie numero 2 Alexander Zverev (6-1, 6-4, 6-1 su Pedro Martinez), la 3 Carlos Alcaraz (6-0, 6-1, 6-4 su Yoshihito Nishioka) e la numero 7 Nole Djokovic (6-1, 6-7, 6-3, 6-2 sul qualificato Jaime Faria). Out la sesta testa di serie Casper Ruud, sconfitto 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 da Jakub Mensik. Nel femminile, avanti la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka (6-3, 7-5 a Jessica Bouzas Maneiro), la numero 3 Coco Gauff (6-3, 7-5 su Jodie Burrage), la 7 Jessica Pegula (6-4, 6-2 a Elise Mertens), mentre cade la testa di serie numero 5, la cinese Qinwen Zheng, sconfitta 7-6(3), 6-3 dalla tedesca Laura Siegemund, supportata come sempre dal fidanzato-coach portotorrese Antonio Zucca.

Jannik e Jasmine

Quella di oggi sarà una mattinata intensa per gli appassionati di tennis italiano, perchè il programma della serata australiana sulla Rod Laver Arena vede in campo i leader del movimento azzurro. Alle 9 (ora italiana), il numero 1 del mondo Jannik Sinner affronta la wild card australiana Tristan Schoolkate (173 Atp), fresco di tesseramento con il Tc Alghero, che lo ha scelto per il prossimo campionato di Serie A2. Subito dopo, spazio a Jasmine Paolini, testa di serie numero 4, che si trova di fronte la messicana Renata Zarazua (70 Wta). Nella notte, Matteo Berrettini (34 Atp) ha sfidato il danese Holger Rune, numero 13 del seeding, il numero 16 Lorenzo Musetti (15 Atp) ha affrontato il canadese Denis Shapovalov (56 Atp) e Lorenzo Sonego (55 Atp) si è trovato davanti il brasiliano Joao Fonseca (112 Atp), astro nascente del tennis mondiale, bravo a qualificarsi e a superare il primo turno.

Nel femminile, doppio impegno per Lucia Bronzetti (76 Wta), che in singolare se la vede contro la romena Jaqueline Cristian (82 Wta), mentre, in coppia con l'ucraina Anhelina Kalinina, proseguirà il suo match contro Magda Linette e la messicana Giuliana Olmos, sospeso sul 6-4, 0-2. Esordio in doppio per Elisabetta Cocciaretto, che dopo l'eliminazione in singolare sfida con la russa Liudmila Samsonova l'ungherese Anna Bondar e la giapponese Moyuka Uchijima.



RIPRODUZIONE RISERVATA