Buongiorno con Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo scende in campo alle 9 ora italiana per il secondo turno del primo Slam dell’anno, a Melbourne, contro l’australiano Duckworth (88 Atp). Un match che è stato preceduto dal derby azzurro fra Musetti e Sonego, giocato nella notte italiana.

Ieri mattinata di lavoro sul campo per Jannik Sinner a Melbourne Park, dove l’azzurro ha svolto una sessione di allenamento con l'australiano Jason Kubler. Sugli spalti, fin dalle prime palle, la curiosità del pubblico non è mancata, con un'affluenza inusuale per un allenamento e un entusiasmo sempre maggiore che ha accompagnato la seduta. Ritmi alti, poche pause e un'attenzione costante ai dettagli hanno caratterizzato una sessione che ha ricordato più un match che un semplice allenamento. Al termine, l'azzurro si è fermato a lungo a firmare autografi. «So che sarà durissima, ma se gioco aggressivo posso creargli dei problemi», ha detto ieri Duckworth. I precedenti complessivi sono tre, con Sinner avanti 2-1.

A proposito di australiani, l'attenzione su Sinner è rimasta alta anche fuori dal campo. Intervenendo al podcast Pod Laver Arena, all'azzurro è stata rivolta una domanda provocatoria su Nick Kyrgios. «A tennis, sicuramente giocherei con Nick. Non voglio perdere...», ha risposto sorridendo, lasciando però un dubbio sulla possibilità di frequentarlo lontano dal campo: «Onestamente, non lo so». Un passaggio che si inserisce in un rapporto mai decollato tra i due, soprattutto per le parole che Nick ha avuto nei confronti di Sinner, durante la vicenda Clostebol.

Jasmine c’è

Una vittoria di pazienza, adattamento e lucidità. Jasmine Paolini avanza al terzo turno degli Australian Open, nella giornata in cui torna d'attualità la tensione tra tennisti ucraini e tennisti russi e bielorussi. E lo fa, l'azzurra, superando la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di una partita spezzata, rallentata e trasformata dalle condizioni meteo, giocata su due campi diversi e attraversata da continue variazioni di ritmo e atmosfera. Una vera prova di resistenza mentale per la numero 1 azzurra, capace di restare dentro la partita anche quando tutto sembrava remare contro: il freddo serale, il vento, due interruzioni per pioggia e infine il trasferimento indoor, con un inevitabile cambio di riferimenti e sensazioni. «E' stata molto dura», la sintesi di Paolini. Nel secondo set un ultimo tentativo di rientro della polacca non ha scalfito la concentrazione dell'azzurra, che ha trovato un nuovo break e ha chiuso 6-3, certificando un successo tanto prezioso quanto faticoso. Ha raccontato Paolini al termine: «Non mi sentivo benissimo, soprattutto all'inizio. Però sono rimasta lì, sono riuscita a stare avanti nel punteggio e quando siamo andate indoor le cose si sono un po' semplificate». La sua prossima avversaria sarà la statunitense Iva Jovic che Paolini ha battuto recentemente a New York.

Il confronto

Daniil Medvedev, moscovita che vive a Montecarlo, ha risposto così a chi gli chiedeva se avesse mai pensato di cambiare nazionalità come tanti altri tennisti russi. «Rispetto la loro scelta, ma sinceramente no: per me il posto in cui si nasce è importante». Intanto, nella notte italiana il programma azzurro è entrato nel vivo fin dalle prime ore. Ad aprire la giornata australiana è stato Luciano Darderi, sul Campo 6 contro l'argentino Sebastian Baez. Alla stessa ora, l’una italiana, sulla Margaret Court Arena si è giocato il derby tutto italiano tra Musetti e Sonego. E sempre nella notte Francesco Maestrelli ha sostenuto ilo suo esame di maturità contro una leggenda vivente come Novak Djokovic.

