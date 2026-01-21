VaiOnline
Tennis.
22 gennaio 2026 alle 00:27

Buongiorno con Jannik Sinner 

Alle 9 in campo l’azzurro, nella notte si è giocato il derby Musetti-Sonego 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buongiorno con Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo scende in campo alle 9 ora italiana per il secondo turno del primo Slam dell’anno, a Melbourne, contro l’australiano Duckworth (88 Atp). Un match che è stato preceduto dal derby azzurro fra Musetti e Sonego, giocato nella notte italiana.

Ieri mattinata di lavoro sul campo per Jannik Sinner a Melbourne Park, dove l’azzurro ha svolto una sessione di allenamento con l'australiano Jason Kubler. Sugli spalti, fin dalle prime palle, la curiosità del pubblico non è mancata, con un'affluenza inusuale per un allenamento e un entusiasmo sempre maggiore che ha accompagnato la seduta. Ritmi alti, poche pause e un'attenzione costante ai dettagli hanno caratterizzato una sessione che ha ricordato più un match che un semplice allenamento. Al termine, l'azzurro si è fermato a lungo a firmare autografi. «So che sarà durissima, ma se gioco aggressivo posso creargli dei problemi», ha detto ieri Duckworth. I precedenti complessivi sono tre, con Sinner avanti 2-1.

A proposito di australiani, l'attenzione su Sinner è rimasta alta anche fuori dal campo. Intervenendo al podcast Pod Laver Arena, all'azzurro è stata rivolta una domanda provocatoria su Nick Kyrgios. «A tennis, sicuramente giocherei con Nick. Non voglio perdere...», ha risposto sorridendo, lasciando però un dubbio sulla possibilità di frequentarlo lontano dal campo: «Onestamente, non lo so». Un passaggio che si inserisce in un rapporto mai decollato tra i due, soprattutto per le parole che Nick ha avuto nei confronti di Sinner, durante la vicenda Clostebol.

Jasmine c’è

Una vittoria di pazienza, adattamento e lucidità. Jasmine Paolini avanza al terzo turno degli Australian Open, nella giornata in cui torna d'attualità la tensione tra tennisti ucraini e tennisti russi e bielorussi. E lo fa, l'azzurra, superando la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di una partita spezzata, rallentata e trasformata dalle condizioni meteo, giocata su due campi diversi e attraversata da continue variazioni di ritmo e atmosfera. Una vera prova di resistenza mentale per la numero 1 azzurra, capace di restare dentro la partita anche quando tutto sembrava remare contro: il freddo serale, il vento, due interruzioni per pioggia e infine il trasferimento indoor, con un inevitabile cambio di riferimenti e sensazioni. «E' stata molto dura», la sintesi di Paolini. Nel secondo set un ultimo tentativo di rientro della polacca non ha scalfito la concentrazione dell'azzurra, che ha trovato un nuovo break e ha chiuso 6-3, certificando un successo tanto prezioso quanto faticoso. Ha raccontato Paolini al termine: «Non mi sentivo benissimo, soprattutto all'inizio. Però sono rimasta lì, sono riuscita a stare avanti nel punteggio e quando siamo andate indoor le cose si sono un po' semplificate». La sua prossima avversaria sarà la statunitense Iva Jovic che Paolini ha battuto recentemente a New York.

Il confronto

Daniil Medvedev, moscovita che vive a Montecarlo, ha risposto così a chi gli chiedeva se avesse mai pensato di cambiare nazionalità come tanti altri tennisti russi. «Rispetto la loro scelta, ma sinceramente no: per me il posto in cui si nasce è importante». Intanto, nella notte italiana il programma azzurro è entrato nel vivo fin dalle prime ore. Ad aprire la giornata australiana è stato Luciano Darderi, sul Campo 6 contro l'argentino Sebastian Baez. Alla stessa ora, l’una italiana, sulla Margaret Court Arena si è giocato il derby tutto italiano tra Musetti e Sonego. E sempre nella notte Francesco Maestrelli ha sostenuto ilo suo esame di maturità contro una leggenda vivente come Novak Djokovic.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 