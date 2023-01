«Buone notizie, ora fatti concreti»  

«Aspettiamo atti concreti per arrivare ad una soluzione rapida della vertenza»: dall’assemblea dei lavoratori della Portovesme che si è svolta ieri in fabbrica arriva un messaggio inequivocabile dopo l’incontro di lunedì con il presidente Solinas e i vertici aziendali.

L’attesa

Bene le novità ma per tirare un vero sospiro di sollievo si attendono i risultati degli incontri tra azienda e produttori di energia alla ricerca di un accordo su forniture a prezzi sostenibili. «Quanto emerso dall’incontro con il presidente della Regione - si legge in una nota delle segreterie Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Rsu di fabbrica - segna un significativo passo avanti nella vertenza e anche una svolta da quando a occuparsi direttamente della questione è stata la presidenza della Giunta che si è fatta portavoce con il ministero competente della vertenza Sulcis. Positiva anche la risposta dell’azienda che ha deciso di congelare ogni condizione peggiorativa fino al 28 febbraio, in attesa di evidenze certe che la possano mettere in condizione di mantenere gli impegni presi».

Stop rinviato

In pochi giorni il conto alla rovescia verso il 31 gennaio, che avrebbe potuto significare cassa integrazione per quasi tutti i dipendenti, è stato disinnescato. Dopo le novità comunicate dal presidente Solinas sul fronte energia, l’appuntamento con l’ora x si è spostato avanti di un mese. Nel frattempo, già in questi giorni, la Portovesme srl incontrerà gli operatori produttori di energia. Se si troverà un accordo con tariffe sostenibili, l’azienda si è impegnata a rimettere in marcia tutti gli impianti e a revocare la cassa integrazione straordinaria. L’obiettivo di lavoratori, sindacati e istituzioni è il riavvio di tutti gli impianti fino all’avvio della transizione che dovrebbe vedere la Portovesme srl impegnata nel litio. C’è un presente da salvare e un futuro da costruire. «Sollecitiamo la sottoscrizione di un memorandum - si legge nella nota sindacale - con tutti gli attori per delineare tempi e modalità di questa transizione. Naturalmente l’attenzione da parte nostra resterà alta, così come continueremo a vigilare in difesa del lavoro>.

Per oggi, dalle 8 alle 9, è convocata l’assemblea dei lavoratori degli appalti Portovesme srl.