Buoncammino: via il muro di cinta, ci sarà una piazza 

Abbattere il muro di Buoncammino per trasformare l’ex carcere in un luogo di pace, aperto alla città, che custodisca il passato e pensi al futuro creando spazi per gli studenti. Il “Piano città di Cagliari”, firmato da Demanio, Regione, Asl, Comune, Università e Autorità portuale, getta le basi per un cambiamento radicale del capoluogo attraverso lo scambio di immobili tra gli enti dello Stato. Un’impresa titanica, guidata dal direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, che però sempre aver preso la strada giusta. Gli orizzonti non mancano, tra questi il recupero del vecchio istituto di pena all’interno della caserma Livio Duce, a San Bartolomeo, dove a breve sarà trasferito il comando provinciale dei Carabinieri, dove saranno realizzati appartamenti.

Giù il muro

Non c’è dubbio che l’ex carcere di Buoncammino sia il bene più pregiato del portafogli immobiliare dello Stato, sul quale è previsto un finanziamento da circa 65 milioni di euro. L’obiettivo è aprire il vecchio edificio sul colle omonimo, il più grande del capoluogo, per trasformarlo in un luogo di inclusione, aperto ai cittadini, uno spazio dove possano convivere studenti universitari e uffici degli Enti statali, uniti da un minimo comune denominatore: la cultura. Per questo, secondo Alessandra dal Verme, è necessario creare una sorta di grande piazza con il viale alberato appena recuperato. «Vorremmo realizzare grandi aperture nel perimetro di cinta, se non addirittura abbattere il muro di ronda per poter creare un camminamento lungo il percorso attuale». Buoncammino è un monumento vincolato. «Sarà fondamentale lavorare con la Sovrintendenza, che si è dimostrata molto disponibile e proiettata verso lo sviluppo futuro dell’ex istituto di pena».

Spazi per gli studenti

Cagliari può inseguire il sogno di diventare una città per studenti? «Sì – risponde decisa dal Verme – l’Agenzia del Demanio, con un a norma, si è impegnata a concedere immobili dello Stato per questo fine, per attrarre giovani nelle nostre città. Il rettore ha proposto di offrire ospitalità di “summer school” dentro l’ex carcere». Stanze nella zona che un tempo era detentiva? «L’area delle celle, ampliandole, è molto bella e si presta per la parte dell’ospitalità, ma bisogna ben studiare la parte dove mettere gli archivi, che devono essere vivi, vissuti, con spazi espositivi. A questo si aggiungerebbe uno spazio che assegneremo al Comune per poter fornire servizi al cittadino e aprire sale digitali e biblioteche».

San Bartolomeo

In agenda anche il trasferimento del Comando provinciale dei Carabinieri da via Nuoro a San Bartolomeo. «L’opera nella caserma Livio Duce è in dirittura d’arrivo. Ma non è tutto, abbiamo visto che all’interno c’è un ex carcere militare e abbiamo deciso di metterlo nel Piano città per realizzare residenze. Stiamo valutando con il sindaco se destinarle ad abitazioni per le Forze dell’Ordine e se si potranno aprire anche ad altre pubbliche amministrazioni».

Cittadella finanziaria

A che punto è il progetto degli ex magazzini dell’Aeronautica di via Simeto? «Quegli spazi diventeranno la sede dell’Agenzia delle Entrate, metteremo a disposizione le terrazze che guardano le saline e la laguna e saranno accessibili a tutti». I tempi? «Siamo in fase di esecuzione, il cantiere, aperto circa sette mesi fa, è molto attivo, mi auguro che entro un anno i lavori siano conclusi».

