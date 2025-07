Buoncammino, un panorama mozzafiato tra i rifiuti 

Dal Belvedere di Buoncammino il panorama è mozzafiato, ma basta guardare in basso per inorridire di fronte a tutt'altra vista. Lungo il costone che domina i Giardini pubblici il degrado regna sovrano tra lattine incastrate nei cespugli di cappero selvatico, bottiglie e cartacce. Non certo un bel biglietto da visita in chiave turistica. E non va meglio tra l'ex carcere e l'antica chiesetta (quasi sempre chiusa) intitolata ai santi Lorenzo e Pancrazio: asfalto a pezzi, parcheggio selvaggio, alberi secchi o già caduti, cumuli di aghi di pino che nessuno rimuove, cocci, cicche e rifiuti indifferenziati abbandonati sotto il sole. Anche i canyon sono ridotti ad una pattumiera a cielo aperto. Ci sono scatolette di tonno, vecchi indumenti, scarpe spaiate e perfino una pentola.

Nonostante sia molto frequentata, tutta la zona versa in stato di abbandono. Sul caso si registra un'interrogazione in Consiglio comunale a firma del capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco. «Stiamo verificando la proprietà delle aree e le competenze dei servizi», anticipa la futura risposta in aula l'assessora all'Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, «provvederemo, per le parti di nostra competenza, a ripulire e a sistemare o far sistemare le aree. In ogni caso l'Amministrazione sta già valutando un'ipotesi di complessiva riqualificazione della zona».

