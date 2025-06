Buoncammino, mistero sui chioschi 

La passeggiata di Buoncammino sembra un simbolo di quei progetti che non sono andati come dovevano. Nel viale alberato che costeggia l’ex carcere mancano ancora i chioschi, strutture sulle quale c’è un alone di mistero. «L’area merita di tornare a essere uno spazio vivo, accessibile e ben gestito, al servizio della città. Proprio per questo, desta preoccupazione il ritardo nell’avvio del bando per l’assegnazione dei nuovi chioschi, nonché l’assenza totale di bagni pubblici», dice Roberto Mura, consigliere di minoranza di Alleanza Sardegna. «Tutto ciò accade nonostante da tempo siano stati espressi pareri positivi e raccolte tutte le autorizzazioni necessarie dal punto di vista paesaggistico. Ribadiamo la disponibilità al confronto e alla collaborazione ma sentiamo il dovere di richiamare con forza l’urgenza di dare seguito agli impegni assunti. È arrivato il momento di chiarire pubblicamente a che punto sia l’iter amministrativo e quali siano le tempistiche previste. Occorre un bando trasparente, che possa rappresentare una vera occasione di rilancio. Sosteniamo ogni iniziativa che metta al centro l'interesse pubblico, per questo motivo abbiamo presentato l'ennesima interrogazione per avere le risposte che tutti i cittadini attendono». ( ma. mad .)

