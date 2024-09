«Buoncammino merita un altro futuro» 

Corsa contro il tempo per scongiurare il programma del Demanio dello Stato che vuole trasferire nell’ex carcere Questura, Prefettura, Comando regionale dei Vigili del Fuoco, Sovrintendenza, archivi del Tribunale e Amministrazione penitenziaria. Un ordine del giorno bipartisan chiede al sindaco di avviare il dialogo con Governo e Regione affinché rivedano i programmi del Demanio e convertano quell’area, vicina al polo universitario, in Parco urbano della conoscenza e Museo della memoria carceraria.

L’appello

Matteo Massa è il primo firmatario dell’ordine del giorno che sarà discusso in Consiglio firmato trasversalmente da 28 dei 35 consiglieri comunali. Un plebiscito che coinvolge tutti i gruppi politici di maggioranza (insieme ai Progressisti il Pd, Acs, Sinistra Futura, M5S, Orizzonte Comune e Cagliari Avanti) e 8 consiglieri di opposizione (la candidata sindaca Alessandra Zedda, Forza Italia, Riformatori, Alleanza Sardegna, Lega e Sardegna al Centro 20venti) per cercare di invertire la rotta sulla destinazione del penitenziario chiuso nel 2014. «L’ex Carcere dovrebbe cogliere appieno l’opportunità offerta dal fatto di trovarsi al centro di un distretto universitario di oltre 20 mila tra studenti, docenti e ricercatori, oltre due terzi dell’intero potenziale dell’Ateneo. In questo senso si può parlare di “Grande fabbrica del parco urbano della conoscenza”: un ruolo sinora mancante di “condensatore” di una molteplicità di funzioni di animazione e servizio comune alla vita universitaria dei diversi poli, e più in generale del campus urbano, di attività pregiate di ricerca e sviluppo integrato (incubatori, startup, fablab, coworking…), e di servizio agli studenti e ai docenti in un quadro di internazionalizzazione (mense, foresterie, biblioteche) e di ambienti per l’animazione culturale». L’iniziativa incontra il favore del sindaco Massimo Zedda: «L’idea è quella di attivare un tavolo istituzionale tra gli enti che dispongono di un patrimonio inutilizzato. L’importante lavoro iniziato dal Demanio sui beni dello Stato andrà esteso e condiviso con la Regione, l’Università, la città di Cagliari e quella Metropolitana, l’Autorità portuale».

Le indagini

«Abbiamo completato le ispezioni, a novembre consegneremo al Demanio i risultati», spiega Fausto Mistretta, incaricato di svolgere le indagini strutturali e geotecniche. A gennaio e in programma la gara per la progettazione, l’appalto per i lavori sarà prima dell’estate». Con la tabella di marcia del Demanio dello Stato già fissata, l’ordine del giorno, però, sembra essere fuori tempo massimo.

La serie

Buoncammino si trasforma di nuovo in set. Martedì la troupe del regista Marco Bellocchio ha fatto tappa nell’ex carcere dove si gireranno le scene della serie tv su Enzo Tortora.

