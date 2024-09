Buoncammino, l’aperitivo davanti al panorama mozzafiato 

Lo hanno fatto altre volte senza alcuna ragione particolare, solo per godere di un panorama straordinario. Martedì un motivo ce l’avevano: festeggiare i sei anni di matrimonio. Così Graziella Santus e Fabrizio Mulas, 62 anni lei e 58 lui sono tornati in piazza Aquilino Cannas, hanno sistemato due sedie e un tavolino pieghevoli, ci hanno appoggiato accuratamente piatti, calici e posate, la glacette per tenere in fresco il prosecco, un po’ di cibo e si sono seduti, beati a osservare la bellezza. E a brindare al loro amore.

Coppia affiatata , si definiscono due persone felici. Lei si occupa di ragazzi disabili al Convitto Nazionale, lui fa l’operatore stradale per conto di un’azienda che gestisce appalti dell’Anas. Stanno insieme da una vita ma si sono sposati sei anni fa dopo aver tirato su tre figlie ed essere diventati nonni di tre nipoti, raccontano.

Buoncammino è solo una delle tappe del loro ristorante itinerante. Qualche volta l’aperitivo e la cena romantica li consumano in via del Fossario, dove lo sguardo si posa sulle case di Villanova, sull’altra laguna, quella di Molentargius, sul mare azzurro del Poetto, sul promontorio di monte Urpinu. Un modo originale per godere dei panorami della città, che spesso i cagliaritani non apprezzano abbastanza.

