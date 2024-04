Buoncammino, in arrivo i chioschi 

Torneranno. Lo avevano promesso sindaco e politici presenti nell’inaugurazione - senza taglio del nastro - di fine dicembre. Ora dalle parole si salta ai fatti: con il passaggio di questa mattina in commissione Urbanistica e questa sera in Consiglio comunale, inizia ufficialmente la fase pratica per riportare i chioschi nella metà di viale Buoncammino recentemente rifatta a nuovo. «Un’opera simile a quella fatta per il Poetto, con linee guida che tracciano il modello da seguire per la realizzazione delle nuove strutture», anticipa Giorgio Angius, vicesindaco e assessore alla Pianificazione strategica e territoriale, che scommette in un ulteriore rilancio di questo pezzetto di città.

La tipologia

Le opzione attualmente sono due, distinte esclusivamente per una questione di misure. I più grandi saranno ampi 57 metri quadri, i più piccoli 19. Più gli spazi esterni. Per il resto i chioschi che riappariranno nella passeggiata davanti al vecchio carcere ricalcano la stessa scelta di uniformità di quelli del lungomare, con travi di legno e ampie vetrate. Pronte a ospitare punti ristoro, caffetteria, gelateria, bagni pubblici, stalli per ricariche elettriche di piccoli mezzi per la mobilità sostenibile ed eventuali punti informativi. È tutto messo nero su bianco, nelle linee guida predisposte dall’Università di Cagliari (Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura) e sottoposte al vaglio del Comune, evidentemente intenzionato a riempire il vuoto lasciato dopo la demolizione delle vecchie strutture - non più a norma - così come indicato dalla Soprintendenza. Saranno quattro, le nuove concessioni, distribuite lungo l’area completamente riqualificata, e restituita a cagliaritani e turisti il 21 dicembre 2023, dopo circa un anno di lavori e con un mese d’anticipo rispetto il cronoprogramma preventivato.

«Spazio attrattivo»

Un ulteriore passo avanti con gli occhi puntati indietro: «Vogliamo far ritornare viale Buoncammino il salotto della città, rendendolo uno spazio attrattivo sia di giorno che la sera grazie alle attività previste. Così facendo si andrà anche ad alleggerire il centro storico dalla movida e dal rumore spesso eccessivo durante le fasce orarie notturne», sottolinea Angius. Effettivamente, allo stato attuale l’assenza di un chiosco si sente: deve pensarlo anche la coppia di turisti che in un lunedì primaverile più simile all’estate boccheggia in una delle tante panchine nuove di zecca. Come d’altronde è nuovo anche tutto il resto: sottoservizi, illuminazione, aiuole, scalinate, arredi e via dicendo. Mancavano giusto i punti ristoro, richiesti a gran voce dai cittadini, costretti a migrare nelle due strutture presenti nell’altra metà del viale; quello rifatto dall’allora sindaco Zedda.

In commissione

«I nuovi punti di ristoro e i servizi connessi sono gli elementi fondamentali per completare la riqualificazione di viale Buoncammino», osserva Roberto Mura, consigliere comunale del gruppo misto e componente della commissione Urbanistica, che quando ancora i lavori erano in corso si era impegnato in prima persona per scongiurare le lungaggini burocratiche per i futuri concessionari. «Le linee guida sono uno strumento fondamentale per assicurare la qualità delle nuove strutture e per garantire alle attività produttive regole semplici e chiare per investire in questa bella zona della città», dice con orgoglio. E poi guarda anche oltre: «Per favorire una maggiore vivibilità, si potrebbe completare l'intervento con l'installazione di giochi per bambini, ulteriori panchine e la creazione di parcheggi. Certamente le nuove strutture saranno una grande opportunità di crescita e sviluppo per tutta la città, sia per i cittadini che per i turisti».

