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Il caso.
17 ottobre 2026 alle 00:15

Buoncammino, hotel disperazione 

Giacigli di fortuna tra le aiuole. Il Comune: «Daremo assistenza» 

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A marzo la Polizia Locale è intervenuta a Buoncammino – tra l’antica strada romana e la chiesa dei Santi Lorenzo e Pancrazio – per smantellare una tendopoli abusiva la cui presenza era stata segnalata da un’interrogazione urgente del consigliere comunale Ferdinando Secchi. Sul posto erano presenti anche i Servizi sociali, ma non trovarono nessuno. Solo i giacigli vuoti, che furono rimossi. L’area versava in stato di grave degrado (rifiuti, avanzi di cibo, escrementi umani) e venne ripulita. A distanza di sette mesi, però, il triste scenario si è purtroppo ripresentato.

Accampamenti

Complice l’assenza di controlli, l’area del colle e della sottostante passeggiata è di nuovo in balia del degrado, sommersa dai rifiuti, con diverse persone senza fissa dimora che dormono sulle panchine e utilizzano le fontanelle per lavarsi e i cespugli di lentischio per asciugare la biancheria. Il tutto ai piedi dell’ex carcere, dove ciclicamente compaiono anche giacigli di fortuna. Informata della situazione, l’assessora alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu, ha annunciato che sarà effettuato un nuovo accurato sopralluogo. «Faremo le verifiche», assicura, «è probabile che si tratti di persone sconosciute ai servizi, forse migranti». Nel frattempo la polemica è già riesplosa. «La situazione è inaccettabile», attacca il consigliere di Alleanza Sardegna, Roberto Mura, «bivacchi, panchine trasformate in letti, fontanelle utilizzate come docce, condizioni igienico-sanitarie precarie sono una realtà quotidiana. La Giunta intervenga con urgenza: la dignità delle persone e il diritto dei cittadini a vivere in una città pulita devono essere tutelati insieme». D’accordo l’ex consigliere comunale, Marcello Polastri, che si sta occupando della vicenda. «Una situazione preoccupante».

Il servizio

«L’emergenza abitativa è un problema enorme e di non facile soluzione», interviene il direttore della Caritas diocesana di Cagliari, monsignor Marco Lai, «il rischio di finire per strada riguarda tante persone e purtroppo nei dormitori non c’è posto per tutti. Nei nostri centri ospitiamo già fino a 160 persone. In questo scenario di emergenza lavoriamo di concerto con il Comune e gli altri soggetti del volontariato. In viale Sant’Ignazio offriamo colazione, pranzo e cena, si può fare una doccia completa e cambiarsi con indumenti puliti. Di base, insomma, si offre già qualcosa, ma il percorso per riacquistare autonomia è lungo e complesso». In prima fila c'è l’Unità di strada, fondamentale servizio attivo 7 giorni su 7 che intercetta e supporta le persone in stato di marginalità. «Tra qualche mese», annuncia don Marco, «inaugureremo anche una nuova unità sanitaria medicalizzata che si affiancherà a quella preesistente e ai medici volontari che già ci aiutano».

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