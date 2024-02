Buoncammino, albero su un’auto 

Un rumore sordo in mezzo al traffico e la chioma dell’albero spezzato che tocca e blocca una macchina in transito. È successo ieri in viale Buoncammino, nella corsia che costeggia il carcere. Erano le 19. A quell’ora tanti cagliaritani stavano passeggiando. Un po’ per il clima ancora favorevole in questo inizio di febbraio, un po’ perché è passato poco più di un mese dall’inaugurazione del vialone rimesso a nuovo e i curiosi non mancano.

Per fortuna il conducente dell’auto non ha riportato ferite. Solo tanto spavento per una coincidenza che poteva finire molto peggio. Ma per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il grosso albero che si è spezzato, la circolazione è stata bloccata. Anche sul lato opposto. Percorsi modificati pure per gli autobus: i pullman della linea 8 sono stati dirottati su viale Merello, mentre gli autobus della linea 20 da piazza d’Armi hanno proseguito per la discesa di Sa Duchessa, anziché fare la salita verso Buoncammino.

