Buoncammino, al via la trasformazione 

Il processo di trasformazione dell’ex carcere di Buoncammino è iniziato. Il vecchio istituto di pena, chiuso dieci anni fa, diventerà la sede dei più importanti Enti statali che attualmente pagano costosi canoni di locazione a privati o, come per lo stabile della Questura di proprietà della Città metropolitana, ad altri soggetti pubblici. Secondo i piani dell’Agenzia del Demanio, al posto di celle, officine, cucine e caserma dovrebbero andare Prefettura, Questura, Agenzia del Demanio, Archivio di Stato, Procura della repubblica, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco che trasferiranno i loro uffici o i loro archivi.

L’indagine

Il primo step della complicata tabella di marcia è stato “l’affidamento dei servizi tecnici di verifica

della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica in regime dinamico, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico, strutturale e stratigrafico e indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale, studio di inserimento urbanistico/territoriale e analisi vegetazionali del compendio” aggiudicato alla società “Rti Secured Solutions” per 464.851,16 euro. «Stiamo eseguendo indagini strutturali e geotecniche», afferma Fausto Mistretta, referente della Rti Secured Solutions. «Concluderemo lo studio entro agosto, poi inizieremo la fase di valutazione che termineremo a novembre. Oggi, alle 9,30, abbiamo un incontro di verifica con il rup (responsabile unico del procedimento) dell’Agenzia del Demanio per fare il punto sulla situazione».

Conclusa l’indagine strutturale dello stabile e del comparto, il Demanio conta di dare il via alla gara per la progettazione, alla quale seguirà il progetto per l’insediamento degli Enti statali, con i quali sono in corso le consultazioni per la suddivisione e l’assegnazione delle aree interne. I tempi sono legati alle fasi burocratiche relative agli appalti, nei primi mesi del 2025 dovrebbe essere espletata la gara per la progettazione che dovrà essere presentata entro 6 mesi.

I lavori di adeguamento potrebbero iniziare nel 2026 per concludersi antro tre anni.

Il cambiamento

La nuova destinazione dell’ex penitenziario, oggi solo parzialmente utilizzato, è strettamente assoggettato ai vincoli imposti di legge. Il 22 giugno dell’anno scorso Monica Stochino a capo della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana, in compagnia della direttrice nazionale dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, e della responsabile regionale del Demanio, Rita Soddu, aveva effettuato un sopralluogo nella vecchia struttura. La volontà di recuperare il vecchio carcere, prima che vada in malora, è primaria. «Buoncammino è un monumento e il suo utilizzo deve rispettare il codice dei Beni culturali e del Paesaggio», aveva detto al nostro giornale. «Siamo favorevoli al recupero nella vita attiva della comunità, anche perché gli edifici abbandonati sono difficili da conservare e se dovesse rimanere ancora in questo stato presto si vedrebbero criticità. Il carcere è per ora in buone condizioni: le coperture stanno bene, è costruito su una rocca e non ci sono tracce di umidità in risalita».

Sogni svaniti

Resta da capire quale sarà la posizione del sindaco Massimo Zedda che in campagna elettorale aveva annunciato il recupero dell’ex penitenziario, «Dialogheremo con la Regione per restituire l’ex carcere di Buoncammino ai cagliaritani e trasformarlo in un luogo di eventi e di cultura». Una dichiarazione che si scontra con i progetti in corso.

