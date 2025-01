Buona sanità: la medicina di prossimità prende forma 

La medicina di prossimità prende forma. Macomer quindi diventa tappa strategica del nuovo corso, condiviso ieri mattina dai sindaci del territorio, che hanno incontrato il direttore generale dell'Asl, Paolo Cannas, il direttore sanitario Serafinagelo Ponti e la direttrice del distretto Maria Giovanna Porcu.

Ai sindaci è stato illustrato il percorso che, già dai prossimi mesi, rivoluzionerà l'offerta sanitaria in tutto il territorio. «Quanto si sta predisponendo - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, presidente del Comitato del distretto - potrebbe creare piccoli disservizi temporanei legati ai lavori edilizi, ma la finalità è quella di dotare il territorio di una struttura più funzionale, efficiente e di qualcosa di nuovo che darà spazio a nuove attività capaci di potenziare la sanità territoriale». «Una delle risposte importanti - ha spiegato il direttore generale Paolo Cannas - è il potenziamento dei posti letto sul territorio per i pazienti cosiddetti a bassa intensità di cura o riabilitativa, partendo proprio dalla struttura di Macomer, finora utilizzata solo in minima parte e che ci permetterà di attivare gli ultimi due piani del poliambulatorio di Nuraghe Ruggiu, con i posti letto di bassa intensità di cura e la nuova Oncologia». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA