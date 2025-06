Buona la prima per la MusiCa Arena  Spazio adeguato 

Buona la prima alla MusiCa Arena di Cagliari. Lo spazio per i concerti estivi della Fiera è accogliente e ben organizzato. «Ma soprattutto è una struttura modulare che ci consente di poter allestire platea e palco a seconda dell’artista e del suo pubblico», spiega Bobo Murru della Mis Factory che questa notte produce lo show degli Europe «e martedì quello di Lucio Corsi per l’organizzazione di Forma e Poesia nel Jazz».

Così, questa sera il piazzale rivestito di una nuova pavimentazione (più confortevole) non è stato dotato di sedie - così come non lo sarà per Corsi (viste le esigenze di un pubblico maggiormente votato al ballo e al coinvolgimento in piedi) - mentre per altri appuntamenti la MusiCa Arena avrà i posti a sedere. A recintare lo spazio, sul lato opposto del palco, è stata disposta una grande zona ristoro con tavoli e panche. Alla sinistra del palcoscenico è stata allestita un’ampia piattaforma rialzata (buona visuale) riservata ai disabili e dunque dotata degli accessi conformi alle esigenze della carrozzine. I bagni. Come lo scorso anno, numerosi e puliti con il personale in servizio a controllo. (f. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA