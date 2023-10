Buona la prima per il Sestu Città Mediterranea in Serie A2. La squadra di Casu si è imposta per 3-0 in trasferta sul campo della Canottieri Belluno. In Serie B, la Jasnagora vince il derby contro l’Elmas per 4-2. Successo interno anche per il Monastir, mentre il Sardinia Futsal nel girone A e il Città di Cagliari nel girone E si devono accontentare del pari. Sconfitte per C’è Chi Ciak e Domus Chia.

Serie A2

Nella prima giornata del campionato di A2 il Sestu Città Mediterranea vince 3-0 in Veneto contro la Canottieri Belluno. I gol arrivano tutti nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0. All’8’ del secondo tempo il vantaggio isolano con Atzeni, mentre al 16’ arriva il raddoppio siglato da Girardi. Nel finale i padroni di casa spingono col portiere di movimento ma Monetto trova il definitivo 3-0 a porta vuota che consegna i primi tre punti della stagione al Sestu.

Derby

Il girone E di Serie B è partito subito con uno dei tanti derby sardi che verranno disputati in questa stagione. Al PalaConi la Jasnagora conquista il successo con il 4-2 sull’Elmas firmato da Lintas e dalla tripletta di Ruggiu. Il primo tempo si chiude sull’1-1 con il vantaggio dei padroni di casa di Chicco Cocco segnato da Lintas e il pareggio di Dulcis. Nella ripresa Ruggiu riporta avanti la Jasna e realizza su tiro libero il 3-1. Con il portiere di movimento l’Elmas accorcia con Scano ma è un altro libero di Ruggiu a chiudere definitivamente il match.

Monastir

Parte bene anche il Monastir in Serie B, che batte 4-2 in casa il Miti Vicinalis. Decisiva la tripletta di Nurchi, che sblocca il punteggio al 14’ e a inizio ripresa trova altre due reti nel giro di un minuto. Gli ospiti rientrano in partita ma non trovano il pari, anche grazie a una parata di Pileri che si toglie inoltre la soddisfazione di segnare a due secondi dalla fine il 4-2.

Pareggi

Nel girone A il Sardinia Futsal pareggia 2-2 in casa contro il Futsal Fucsia Nizza. Al PalaConi vanno a segno Bringas e Atzeni per i rossoblù. Stesso punteggio per il Città di Cagliari nel girone E. La squadra di Pitzalis era impegnata in trasferta sul campo dello United Pomezia. Per il primo punto dei cagliaritani della categoria sono state decisive le reti di Fois e Milia.

Sconfitte

Una traversa a 5’’ dalla sirena nega il pari al C’è Chi Ciak, sconfitto 6-5 dall’Energy Saving Futsal nella prima giornata del girone A. Alla formazione di Daniele Cocco non bastano i gol di Barresi, Fiori, Vaccargiu, Setti e Gioacchini. Nel girone E il Domus Chia perde 9-1 in casa con l’Spqv Velletri. Turno di riposo per il Futsal Alghero. La neopromossa allenata da Rino Monti farà il proprio esordio sabato in trasferta contro il Cardano ‘91.

