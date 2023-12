Buona la prima per Ferrini e Tor di Quinto 

Vittorie per Ferrini Cagliari e Tor di Quinto nella prima giornata del torneo Under 17 “ErreàPRO Sardegna” organizzato dalla Sigma Cagliari. Davanti a un pubblico numeroso si sono giocate due gare di alto tasso tecnico. Ottimo successo in rimonta (3-2) per la Ferrini guidata da Alessio Serra. Sotto di due reti contro la Vigor Milano, i cagliaritani con una prova di carattere hanno ribaltato il risultato conquistando tre punti preziosi per il prosieguo del torneo. A segno per i blucerchiati Salaris e Mele (doppietta). «Un’ottima prestazione», dice Pietro Caddeo, presidente della sezione calcio della Ferrini, «i ragazzi sono stati bravi a non scoraggiarsi capovolgendo il risultato».

Non è andata bene alla Sigma di William Mocci, sconfitta (3-0) dal Tor di Quinto con reti di Mastroleo, Calligaris e Venturi. La squadra del patron Pasquale Cossu ha comunque messo in evidenza buone trame di gioco creando anche alcune occasioni però non concretizzate. «Abbiamo trovato davanti un avversario molto forte e ben attrezzato», dice Cossu, «ora pensiamo alla prossima partita».

Oggi è in programma la seconda giornata con ben quattro incontri. Il tabellone propone alle 9,30 Sigma-Ferrini (campo Piero Polese), alle 11 Vigor Milano-Tor di Quinto (Polese), alle 15,30 Sigma-Vigor Milano (Vecchio Borgo) e alle 17 Ferrini-Tor di Quinto (Vecchio Borgo). Domani alle 11 si affrontano la terza e quarta classificata (Vecchio Borgo) e alle 15 la prima e seconda del raggruppamento, sempre nel campo Vecchio Borgo.

