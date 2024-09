Buona esperienza per i quattro sardi ai Mondiali U20 

Un quinto posto per chiudere col sorriso i campionati mondiali U20 di atletica leggera. A Lima la 4x400 femminile ha visto impegnata anche Laura Frattaroli. L’Allieva cagliaritana della Tespiense Quartu (campionessa europea con la staffetta 400-300-200-100) ha corso la terza frazione. Peccato, perché il 3’34”14 della semifinale, secondo accredito complessivo, a 14 centesimi dal record italiano U20 aveva fatto sperare nella medaglia. Il quinto posto rappresenta il migliore piazzamento tra i quattro sardi in Perù, tra gare individuali e di squadra, e conferma la grande affidabilità di Frattaroli, capace in batteria di recuperare lo svantaggio e trascinare la squadra alla qualificazione diretta in finale.

Soddisfatto

A livello individuale, spicca il nono posto nel salto con l’asta di Andrea Demontis, cussino allenato da Francesca Dessì, che dopo aver conquistato la finale, è uscito di scena con 5,05, mancando la quota successiva di 5,25, che però avrebbe richiesto un miglioramento di ben 10 centimetri. Un’impresa per la quale non c’erano neppure le condizioni meteo ideali. Resta la soddisfazione per essere riuscito a recuperare dall’infortunio alla caviglia, ottenere (due volte e in un caso con il titolo italiano) il minimo di 5,15 per partecipare al Mondiale e presentarsi in buone condizioni all’appuntamento più importante dell’anno, centrando la non scontata qualificazione alla finale.

Gli sprinter

Stesso discorso vale per Elisa Marcello. L’asseminese dell’Atletica Valeria, allenata da Andrea Sole, è stata capace di arrivare in semifinale nei 200 metri correndo in 24”05. Poi ha corso in 24”28, un crono che se le vale il 17° posto, resta po’ distante dal proprio personale di 23”73. Anche in questo caso, in un anno molto lungo, iniziato con l’esordio brillante nelle gare Indoor, arrivare a fine agosto in gran spolvero non è affatto scontato. Capitolo 4x100: le azzurrine (con Marcello) non sono andate oltre le batterie, mentre la maschile ha rinunciato al campione europeo dei 200, Diego Nappi. L’atleta allenato da Marco Trapasso, purtroppo ha solo respirato l’aria del mondiale, per via di un risentimento muscolare.

Patta a Rovereto

Intanto oggi si disputa la 60ª edizione del Palio Città della Quercia, meeting internazionale a Rovereto. C’è curiosità per vedere all’opera Lorenzo Patta sui 100 metri. L’oristanese delle Fiamme Gialle non gareggia dalle Olimpiadi e ritroverà il canadese Jerome Blake (oro a Parigi nella 4x100), oltre allo statunitense Ronnie Baker. La stella della serata sarà però Gianmarco Tamberi che nel salto in alto si confronterà con l’altro azzurro Stefano Sottile (quarto con 2,34 a Parigi) e con il giamaicano Romaine Beckford.

