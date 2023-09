Buon viaggio, Michael Gambon alias prof Silente 

Sir Michael Gambon, l’attore anglo-irlandese noto per la sua straordinaria versatilità e diventato celebre a livello mondiale per aver interpretato il professor Albus Silente in sei degli otto film della saga cinematografica di Harry Potter, è morto in un ospedale dell'Essex all’età di 82 anni, a conclusione di una carriera che supera il mezzo secolo.

«Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente», hanno scritto sua moglie, lady Gambon, e suo figlio Fergus, aggiungendo che il decesso è avvenuto a causa di una polmonite. Nato a Dublino nel 1940, e con doppia cittadinanza, irlandese e britannica, è stato ricordato da più parti per l'impronta lasciata calcando le scene, dal teatro alla tv e al cinema, con decine di film interpretati e un invidiabile numero di premi e riconoscimenti, fra cui quattro premi Bafta e il cavalierato col titolo di Sir da parte della regina Elisabetta II nel 1998 per il contributo dato al mondo dello spettacolo.

«È stato un meraviglioso attore in ogni ruolo interpretato», ha dichiarato il premier irlandese Leo Varadkar sul suo profilo di X (ex Twitter).

