Buon sorteggio per gli azzurri 

«Il sorteggio ci soddisfa anche per motivi logistici perché ci permette di rimanere a Manila per tutta la durata della competizione ma non vogliamo sottovalutare le nostre avversarie, tra cui le Filippine padrone di casa e la Repubblica Dominicana capace di eliminare l’Argentina vice-campione del Mondo dalla corsa al Mondiale». Gianmarco Pozzecco commenta così, sui canali della federbasket, il sorteggio dei Mondiali: l’Italia è nel gruppo A cpn Fiolippine, Repubblica Dom Dominicana e Angola e incrocerà nei quarti il Girone B, composto da Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan. Debitto il 25 agosto contro gli africani. Le migliori due Europee dei Mondiali si qualificano per i Giochi di Parigi.

