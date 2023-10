Buon punto Per il budoni  

Trastevere 0

Budoni 0

Trastevere (3-4-3): Semprini, Rosati, R. Santovito, Trasciani, Massimo (37’ st Sebastiani), G. Santovito, Bertoldi (26’ st Cacheiro), Crescenzo, Alonzi, Mastropietro (32’ st Conti), Tolomeo (21’ st Galofaro). In panchina Foschini, Giannetti, Cesari, Calderoni, Ferramisco. Allenatore Cioci.

Budoni (3-5-2) : Marano, Assoumani, Raimo, Ortenzi (44’ st Barbetta), Farris, Demoleon, Stefanoni, Amougou (31’ st Mauriello), Gueye, Santoro (31’ st De Rosa), Lancioni (43’ st Soyemi). In panchina Faustico, Caparros, Escobar, Fremura, Piu. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Pasquetto di Crema.

Note : angoli 4-4; ammonito Demoleon; recupero 1’ pt-5’ st.

ROMA. Continua la cavalcata del Budoni, al quarto risultato utile consecutivo. Un’altra grande prestazione si aggiunge alle precedenti, confermando l’ottimo periodo di forma dei galluresi. Secondo pareggio stagionale, sempre in trasferta e in terra laziale, dopo quello contro la Romana; ma soprattutto prima gara senza subire gol, dato rassicurante per il prosieguo del campionato.

N el Budoni ritrova il campo Assoumani, fuori per un infortunio nelle prime tre stagionali. La prima frazione è nettamente di marca budonese con le conclusioni di Stefanoni (al 12’), Santoro (20’) e un’incornata di Farris nel finale. Nel mezzo la prima conclusione del Trastevere con Massimo che chiama in causa l’attento Marano. Nella ripresa il Budoni continua a cercare il gol, solo sfiorato dall’attaccante Gueye. Il caldo la fa da padrone nel pomeriggio laziale, i 22 ne risentono e la stanchezza rallenta i ritmi. La gara scivola via senza altre azioni degne di nota. Domenica prossima la compagine allenata da Cerbone ospiterà al comunale l’Ischia, ieri sconfitta 3 a 2 dalla Cavese e ancora a secco di vittorie.

