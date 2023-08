«Buon punto, è stata una partita tosta» 

«Ranieri anche l’anno scorso cambiava molto: mi aspettavo di tutto». Ivan Juric non è rimasto sorpreso dal cambio modulo del Cagliari, con il passaggio alla difesa a tre anziché il 4-4-2. L’allenatore del Torino, dopo lo 0-0 di ieri sera, dà una valutazione sui rossoblù in campo: «In attacco avevano tre giocatori di grande gamba ma non ci hanno creato tante situazioni pericolose e dietro abbiamo retto bene. Siamo mancati in avanti, dove solo a tratti siamo riusciti a emergere». La mancanza di (almeno) un giocatore nel reparto offensivo è la motivazione principale che il tecnico croato dà per spiegare il risultato: «Ci mancano gli attaccanti. Quelli che ci sono rendono poco, perché poi dietro abbiamo solidità. Il punto comunque lo prendo come buono: è stata una partita tosta, abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a sbloccarla».

I prossimi acquisti del Torino potrebbero essere due giocatori che - solo in linea teorica, essendo ai margini - dovrebbero sfidare il Cagliari lunedì prossimo con l’Inter: Valentino Lazaro, per il quale mancano solo le visite mediche per formalizzare il ritorno in granata dopo la scorsa stagione in prestito, e Joaquín Correa proprio per il reparto offensivo.

Su quest’ultimo Juric non è del tutto ottimista: «Il ds Vagnati valuta tutte le opzioni e sceglierà quello che è meglio per la squadra, con le possibilità economiche che abbiamo. Non è una situazione semplice, non solo per me come allenatore».

