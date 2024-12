Buon primo tempo, poi il vuoto Troppa Juventus per il Cagliari 

Juventus 4

Cagliari 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners (13’ st Gatti), Thuram; Conceiçao (36’ st Weah), Yıldız (21’ st Gonzalez), Mbangula; Vlahovic (36’ st Adzic). In panchina Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli. Allenatore Thiago Motta.

Cagliari (3-5-2) : Scuffet; Zappa (24’ st Azzi), Palomino, Wieteska; Zortea, Marin (13’ st Felici), Prati, Deiola (36’ st Adopo), Augello; Lapadula (24’ st Pavoletti), Gaetano (24’ st Piccoli). In panchina Ciocci, Sherri, Luperto, Viola, Mina, Makoumbou, Vinciguerra, Kingstone. Allenatore Nicola.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : pt 44’ Vlahović, st 8’ Koopmeiners, 35’ Conceição, 44’ Gonzalez.

Torino. Si ferma agli ottavi di finale l’avventura del Cagliari in Coppa Italia. Troppa Juventus in una serata stregata per i rossoblù, che sembrano inizialmente anche reggere il confronto per poi cedere il passo - mestamente - alla qualità e alla furia dei padroni di casa. Il rimpianto per l’occasione d’oro non sfruttata in avvio da Lapadula si perde tra i gol di Vlahovic, Koopmeiners, Conceiçao e Nico Gonzalez. Finisce 4-0, tra i timidi applausi dello Stadium. I bianconeri riprendono fiato, così, dopo il deludente pari col Venezia e accedono ai quarti dove a febbraio affronteranno l’Empoli che, a sua volta, ha eliminato la Fiorentina. Lascia la competizione a testa china la squadra di Nicola, già proiettata al campionato e allo scontro diretto con il Venezia, in programma tra quattro giorni in Laguna e diventato fondamentale dopo i ko con Fiorentina e Atalanta.

Primo tempo

Alla fine Nicola decide di lasciare Felici in panchina preferendogli a destra Zortea. Cagliari al via, dunque, con Scuffet in porta, Zappa, Wieteska e Palomino in difesa, Zortea, Marin, Prati, Deiola e Augello a centrocampo, Gaetano e Lapadula in attacco. Modulo di riferimento il 3-5-2. Dall’altra parte la miglior Juve possibile, schierata a sua volta col 4-2-3-1, con Di Gregorio, Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Yildiz, Mbangula e Vlahovic (al quale i tifosi dedicano uno striscione di riconciliazione dopo gli screzi di sabato scorso).

Avvio esplosivo dei rossoblù che sfiorano il gol dopo soli 38 secondi con Lapadula sul cross basso di Zortea (provvidenziale la respinta di Di Gregorio) e ancora con Palomino di testa sugli sviluppi di un corner (il pugno del portiere a spazzare). Il Cagliari copre bene il campo e quando riparte è pungente. La Juve, però, guadagna metri col passare dei minuti e cerca la mira prima con un tiro a giro di Conçeicao (di poco a lato) poi con una sventola di Mbangula (di poco alta). Super Scuffet sulla conclusione dello stesso Conceiçao indirizzata al sette. Nulla può, però, l’ex Udinese sulla giocata di Vlahovic al 44’. Il serbo, spalle alla porta, riceve palla da Yildiz, la difende bene nonostante la pressione di Wieteska, si gira e la calcia facendola passare tra le gambe del polacco e carambolare sul secondo palo. È il gol che sblocca il match.

Ripresa

Nemmeno il tempo di rilanciare la sfida: già al 3’ Koopmeiners trova il raddoppio direttamente su punizione con pallone all’incrocio. Non c’è più storia allo Stadium. La Juve controlla e va due volte vicina al tris con Vlahovic. Dentro tra i bianconeri Gatti e Gonzalez. Anche Nicola prova a rimescolare le carte inserendo prima Felici poi, in un colpo solo, Pavoletti, Piccoli e Azzi. Non cambia l’inerzia del match. Al 35’ arriva così il terzo gol bianconero: innescato sulla destra, Conceiçao punta Palomino e fulmina Scuffet. Nel finale c’è spazio anche per Adopo. Motta butta nella mischia, invece, Weah e Adzic. Il “cucchiaio” di Nico Gonzalez al 44’ a chiudere il match con un poker. In pieno recupero Di Gregorio nega a Prati il gol della bandiera.

