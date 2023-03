“Buon pastore” senza riscaldamento Le famiglie: i nostri figli si ammalano 

Il guasto all’impianto di riscaldamento risale ormai a quattro giorni fa, ma a tutt’oggi i bambini delle elementari di Riva e Buon Pastore, in piazza Garibaldi, sono costretti a fare lezione al freddo. Protestano i genitori che lamentano di «non essere stati avvertiti dalla scuola». Non solo: «Il dirigente avrebbe dovuto decidere per la sospensione delle lezioni in attesa della riparazione del guasto. Invece, il risultato», dicono, «è che i nostri figli si stanno raffreddando mentre frequentano le lezioni».

Chiamato in causa, il dirigente scolastico Massimiliano Spiga spiega che «la segnalazione del guasto l’abbiamo fatta alla società che per conto del Comune si occupa della manutenzione dell’impianto fin dal primo giorno in cui il riscaldamento ha smesso di funzionare. Dopo aver ordinato il “pezzo”, giovedì c’è stato l’intervento della ditta per sostituire il bruciatore della caldaia che è stata anche ricaricata del gasolio necessario. A fine mattinata, però, non è ripartita». Da qui, la decisione dei tecnici della società di tornare nel pomeriggio di ieri per capire come rimettere in funzione l’impianto. Tradotto: il guasto dovrebbe essere risolto a breve, anche se si tratta di un impianto molto vecchio. Una premessa è doverosa: la responsabilità degli impianti di riscaldamento delle scuole non è in capo ai dirigenti scolastici. Ma al Comune o alla Città metropolitana, a seconda del grado di scuola. In questo caso, essendo una scuola prima, spetta al Comune. Detto questo, i genitori degli studenti protestano anche perché «due settimane fa c’è stato un problema con l’acqua e la scuola è rimasta comunque aperta. Anche in questo caso, con un problema analogo, nessuno ha comunicato niente alle famiglie e la scuola è rimasta comunque aperta». ( ma. mad. )

