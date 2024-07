Buon pastore, campioni di solidarietà   

San Benedetto. Ci vorrebbe un miracolo per vedere finalmente “Beato” monsignor Virgilio Angioni (1878-1947). Nell'attesa che ciò possa accadere, all'Opera del Buon Pastore i miracoli si fanno ogni giorno. Da 101 anni le suore di via San Benedetto seguono gli insegnamenti del loro padre-fondatore, già proclamato “Venerabile” nel 2004, lavorando senza sosta al servizio degli ultimi, dei deboli, degli indifesi.

Accoglienza

La parola d’ordine è accoglienza. «Tutte le attività che monsignor Angioni avviò qui nel 1923 continuano ad essere portate avanti», assicura suor Maria Luisa Cau, 74 anni, storica segretaria del Buon Pastore, «qui abbiamo tutto, dall'asilo alla casa di riposo». I bambini del nido sono una ventina, i posti letto per gli anziani 12, mentre gli utenti della mensa del povero, in via Bellini, si aggirano tra 100 e 140.

Il pranzo viene servito dal lunedì al sabato. «Facciamo tutto da sole, con due cuoche e alcuni volontari. Gli spazi sono quelli che sono, per cui si fanno anche 3 o 4 turni». Ci sono inoltre le “buste-spesa”: ogni mercoledì 40 famiglie bussano alla porta per ricevere un pacco di beni di prima necessità. «All'alba c’è già la fila», rivela la suora, «se riceviamo alimenti in eccedenza raddoppiamo il giorno di distribuzione». E le spese? «Ingenti, eppure i servizi sono garantiti. Diciamo che la nostra cassaforte è la Divina Provvidenza: dobbiamo tutto alla generosità dei benefattori».

Il fondatore

Virgilio Angioni nacque a Quartu il 14 novembre 1878, fu ordinato sacerdote nel 1901 e nel 1905 divenne parroco della Collegiata di San Giacomo. Il 25 gennaio 1923 fondò l’Opera del Buon Pastore, coronando la sua aspirazione di dedicarsi agli ultimi. Conseguì la laurea in Teologia e Diritto Canonico ma fece anche l’ortolano, il boscaiolo, il pastore, il calzolaio, il saldatore, il sarto e il panettiere. Sempre umile: per i poveri, con i poveri. Durante i bombardamenti del ‘43 non smise di celebrare messa nelle catacombe, utilizzando un altarino da lui appositamente realizzato. Morì il 3 settembre 1947 e fu sepolto a Bonaria. Negli anni 50 la salma fu traslata a San Benedetto, dove ancora oggi si trova.

Nel 1991 cominciò la causa di beatificazione, per iniziativa del “postulatore” don Luigi Porsi, morto tre anni fa a 94 anni. Dopo aver lavorato incessantemente per tanto tempo, Porsi presentò la “positio” (volume comprensivo delle testimonianze raccolte) e nel 2004 la Chiesa riconobbe le “virtù eroiche” di Angioni, proclamandolo “Venerabile”. Per la beatificazione servirebbe però un miracolo riconosciuto dal Vaticano.

«Ce ne sarebbe uno postumo, nel 1953», spiega suor Maria Luisa, «ma finora il Dicastero non lo ha certificato. Si parla di una bimba affetta da poliomielite che si trovava in fin di vita. Una zia suora le mise sotto il cuscino una reliquia di monsignor Angioni e la piccola si riprese completamente. In seguito divenne anche mamma». Il miracolo non sarebbe stato accolto solo perché la cartella medica della bimba sparì e non venne mai ritrovata. La speranza è di poter individuare, un domani, un nuovo ipotetico miracolo. <Ma non sarà facile. C’è molta severità da parte del Dicastero, ed è giusto che sia così».

