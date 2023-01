Buon Pastore, 100 anni  nel solco tracciato da monsignor Angioni  

Nella sua vita tutto è stato piccolo, modesto, nascosto. A ricordare il primo centenario della fondazione dell’Opera Buon Pastore una semplice mattonella, davanti alla porta di ingresso, con la data scolpita: “25.1.1923”. Sono trascorsi cent’anni da quando il sacerdote Virgilio Angioni, lasciata la parrocchia di San Giacomo a Villanova, nel rudere di quello che era stato il convento di San Benedetto, accolse le prime bimbe che, lacere e scalze, abbandonate sui marciapiedi a chiedere l’elemosina fino a tarda sera, si radunavano per la notte in grotte, osterie, case di prostituzione, in una promiscuità miserevole e oscena.

L’Opera del Buon Pastore

Da quel 1923 e per 24 anni sarà un susseguirsi di aperture di Case di accoglienza, in Sardegna e nella penisola, per “gli scartati della società”. Per assicurare una cura e una guida duratura, monsignor Angioni fonderà un ordine religioso, la Congregazione delle suore “Figlie di Maria Santissima, Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore”, la cui approvazione pontificia arriverà solo dopo la morte del fondatore. Virgilio Angioni, di diritto, fa parte dei “santi della carità”, filone partito dal Piemonte di metà Ottocento con Giuseppe Benedetto Cottolengo, poi proseguito con Giovanni Bosco, don Orione fino alle più moderne figure di Madre Teresa di Calcutta o, per restare alla realtà isolana, delle suore vincenziane Giuseppina Nicoli, già beatificata, e Teresa Tambelli. “Santi della Provvidenza”, capaci di grandi intuizioni e iniziatori di opere grandiose in un abbandono totale, “sconsiderato” per i benpensanti dell’epoca.

La vita

Virgilio Angioni, nato nel 1878 a Quartu, moriva a Cagliari - circondato dalle religiose della sua opera del Buon Pastore - il 3 settembre 1947. Venne sepolto nel cimitero di Bonaria ma, nel 1958 - anno di morte di fra Nicola da Gesturi - i suoi resti mortali vennero esumati e traslati nella Cappella dell’Istituto Buon Pastore, in via San Benedetto, dove tuttora riposano. Molte le guarigioni attribuite alla intercessione di monsignor Angioni. La più sorprendente, nel 1953, quella di una bambina colpita da poliomielite. Ricoverata alla Clinica Macciotta, posta nel “polmone d’acciaio”, è agonizzante quando le viene data da baciare una reliquia di don Virgilio. La guarigione è immediata, completa, scientificamente inspiegabile. Eppure non è certificato come miracolo perché - nei faldoni esaminati dalla Congregazione per le Cause dei Santi - manca la cartella medica.