Buon pari in casa dell’Inter per la Primavera rossoblù 

Inter 0

Cagliari 0

Inter (4-3-3) : Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Garonetti, Maye; Venturini, Bovo, Topalovic (40' st Lavelli); Zouin (10' st De Pieri), Spinaccè, Pinotti (10' st Quieto). In panchina Zamarian, Kangasniemi, Adam Perez, Mosconi, Romano, Carpelletti, Ballo, Mantini. Allenatore Zanchetta.

Cagliari (3-5-2) : Ciocci; Pintus, Franke, Marini; Grandu (9' st Arba), Malfitano, Sulev (20' st Balde), Liteta (9' st Marcolini), Langella; Trepy (9' st Vinciguerra, 36' st Bolzan), Achour. In panchina Auseklis, Collu, Prettenhoffer, Ardau, Costa. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Mastrodomenico di Matera.

Note : ammoniti Grandu, Franke, espulso Pintus. Recupero 4' st.



Reti immacolate a Milano tra Inter e Cagliari Primavera che, al termine di una partita con pochi lampi di genio, si accontentano di un punto a testa.

Il primo brivido al 28' per mano rossoblù con una punizione di Sulev, Pintus di testa non inquadra la porta di poco. Al 43' ghiotta occasione dei padroni di casa con Topalovic che, dentro l'area isolana, da posizione defilata, lascia partire un bel mancino, ma Ciocci sventa il pericolo.

Nella ripresa al 69' azione personale di Venturini che va alla conclusione verso lo specchio, ma non è preciso. All'80' cross di Della Morra, Spinaccè intercetta di testa, alto. All'88' Achour va al tiro dentro l'area interista, Marcolini gli mura la traiettoria e la palla arriva delle parti di Bolzan, messo giù da Calligaris. Il Cagliari vuole il rigore, per l'arbitro si può proseguire. Nel recupero l'espulsione di Pintus, sacrificatosi per bloccare l'involata di Lavelli.

Si chiude così, con un buon pari, una settimana da urlo per il Cagliari dopo la vittoria sulla Roma capolista e la conquista della finale di Coppa Italia.



