Buon compleanno Tuttestorie! E sono venti 

Compie vent’anni il Festival Tuttestorie di letteratura per ragazze e ragazzi, una delle realtà più vivaci e amate nel panorama culturale italiano dedicato all’infanzia. Il festival celebra questa importante ricorrenza con un’edizione speciale intitolata “inVENTario. Racconti, visioni e libri per mettere tutto a posto e niente in ordine” dal 1 al 5 ottobre all’Exma di Cagliari e in altri luoghi della città come i reparti pediatrici degli ospedali Microcitemico e Brotzu di Cagliari e la biblioteca della Casa Circondariale di Uta. Dal 30 settembre al 6 ottobre la manifestazione coinvolgerà anche i comuni di Carbonia, Isili, Gonnesa, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Sanluri, Selargius e Villanovaforru.

Il calendario

Il programma è, come sempre, ricchissimo: circa 350 appuntamenti, tra laboratori, incontri, esplorazioni, giochi, azioni performative, musica e letture, rivolti a un pubblico vasto e variegato. Hanno già aderito 12.000 bambine e bambini dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, provenienti da tutta l’isola, cui si aggiungerà il pubblico delle famiglie e dei curiosi. L’apertura del programma pomeridiano, il primo ottobre, sarà affidata all’incontro “Poeti nelle rime degli spari. Che poesia per bambini può esserci mentre si muore a Gaza?”, una riflessione intensa e necessaria di Cristina Bellemo e Bruno Tognolini, che interroga il senso della parola poetica e artistica di fronte alla guerra e alla violenza.

Gli ospiti

Il parterre degli ospiti è come sempre ricco di nomi nazionali e internazionali. Dall’Inghilterra arriva David Almond, considerato uno dei maestri della letteratura per ragazzi contemporanea, vincitore dell’Hans Christian Andersen Award. Dal mondo del graphic novel arriva, per la prima volta in Italia, Pedro Martín, autore americano di origine messicana, con il suo MexiKid, vincitore dell’Eisner Award e del Newbery Honor Book. Dalla Francia il geniale illustratore Olivier Tallec presenta il suo nuovo albo “Sta dormendo?” (Clichy), mentre dal Belgio arriva Gerda Dendooven con “Stella” (Camelozampa). La Svezia è rappresentata da Moni Nilsson e le avventure di “Nonnamatta” (Iperborea), la Germania da Anna Maria Prassler con “Salviamo il boa della nonna!” (Emons) e l’Olanda da Enne Koens con “La mia estate con Yente” (Camelozampa). Anche la scena italiana è ben rappresentata. Susanna Mattiangeli incontrerà le bambine e i bambini nel consiglio comunale di Cagliari con il suo fumetto “Tessa Presidente” (Il Castoro), in un progetto di cittadinanza attiva intitolato “Potere alle bambine e ai bambini”, coordinato da Emanuele Ortu e sostenuto dalle Commissioni Cultura e Istruzione del Comune. Alice Milani, nota per i suoi graphic novel biografici, sarà presente con “Il Paese degli Inuit”. Tra gli autori per adolescenti spiccano Davide Morosinotto, Anna Vivarelli, Guido Sgardoli, Nicoletta Gramantieri e Letizia Iannaccone. I più piccoli incontreranno Carla Fiorentino, Cristiana Pezzetta, Gianluca Caporaso, Giuliana Facchini, Luca Tortolini, Mauro Scarpa, Samantha K. Milton Knowles e Federica Buglioni. Numerosi anche gli illustratori italiani: Ilaria Mancini, Marco Viale, Marianna Balducci, Marianna Coppo, Irene Penazzi, Matilde Tacchini, Eva Rasano, Daniela Demurtas, Carol Rollo, Pia Valentinis, Riccardo Atzeni e Ignazio Fulghesu.

Suoni

La musica sarà parte integrante del festival. A rendere ancora più viva e partecipe l’atmosfera delle giornate ci sarà la colonna sonora originale di Antonello Murgia e Bruno Tognolini, con il “Canto del Compleanno” interpretato da Lia Careddu e Fabio Marceddu. Andrea Santonastaso, che porterà con sé parte dell’incredibile collezione di vinili dello zio Carlo Santonastaso. La musicista Elisabetta Garilli guiderà un’orchestra di carta con i disegni dal vivo di Gerda Dendooven. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA