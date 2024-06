Buon compleanno Train To Roots! 

«E pensare che, siamo ancora qui». Non è un “semplice” motivato in musica, è la verità del racconto, la piena consapevolezza dell’essere e del persistere, la certezza della strada intrapresa e della meta da raggiungere. Al ritmo di un levare incessante contaminato di Sardegna ma intriso di contaminazioni dettate del gusto, dall’esperienza, dal viaggio, i Train To Roots festeggiano i loro primi vent’anni.

Un traguardo importante per Simone Pireddu Bujumannu (voce), Antonio Leardi Papa ‘Ntò’ (Keyboard), Giampaolo Bolelli Jambo (basso), Stefano Manai Stiv Man I (chitarra) e Tommaso Ieri Pol (batteria) che oggi saranno in scena alle 19.30 sul lungomare Barcellona di Alghero. Insieme a loro Bunna (Africa Unite), Claudia Aru, Isla Sound Sardinia e Jahlsas Sound System.

RIPRODUZIONE RISERVATA