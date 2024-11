Buon compleanno, Rombo Di Tuono 

Travolgente e viscerale, vincente e “immortale”. Simbiosi, oltre il calcio, di riaffermazione identitaria, di riscatto (non certo solo sportivo) di un popolo intero. Bellissima e affastellata di aneddoti è la storia di Gigi Riva, il bisillabo più famoso del calcio italiano. Domani avrebbe compiuto 80 anni e sarebbe potuta essere una giornata triste, di lacrime (inghiottite quel 22 gennaio scorso) e ricordi. Invece ieri, e si andrà avanti fino a domenica prossima con una catena di eventi a incastro, sono cominciati i festeggiamenti nel ricordo di Rombo Di Tuono: perché la Gigi Riva Football Week non è solo una celebrazione nostalgica, ma una festa del popolo.

Un uomo, una leggenda

E per celebrarlo, all’evento di apertura nella sede dell’Unione Sarda guidato dalla giornalista di Videolina Mariangela Lampis, arrivano gli amici di sempre, i rappresentanti delle istituzioni, quelli del Caglari calcio, i tifosi: ognuno porta con sè con una storia, un ricordo. «Gigi mi manca, ho vissuto tutta la mia vita con lui», dice l’amico di sempre Beppe Tomasini. «Mi mancano quei martedì, ogni settimana andavamo a casa sua e restavamo a parlare per ore». Di cosa? «Mai di calcio, per la verità. Di tutto, ma non di calcio. È stato per me un amico sincero, il mio testimone di nozze: domani sarei stato il primo a fargli gli auguri».

La Football week è anche un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni i valori etici e sociali dello sport, incarnati perfettamente da Riva dentro e fuori dal campo. E il gruppo editoriale L’Unione Sarda, con la sua narrazione, ha un ruolo decisivo. «L’Unione Sarda quest’anno ha soffiato le candeline dei 135 anni», dice Lia Serreli, direttrice generale. «Da sempre racconta le gesta dei sardi e i fatti della Sardegna. La grande storia di Gigi Riva è un ricordo indelebile custodito dalle pagine dell’Unione, dai video di Videolina e dai podcast di Radiolina, ma soprattutto è nel cuore dei sardi. Ringrazio la famiglia Riva e l’organizzazione di Giorgio Pitzianti che ha coinvolto il nostro gruppo in questa manifestazione». «Ci piace pensare che questa settimana ricca di eventi sia un bellissimo pretesto per celebrare il mito, il campione, l’uomo. Un modo per farlo sentire vivo, ancora tra noi, perché in fondo Riva è immortale», sottolinea Stefano Melis, direttore generale del Cagliari calcio. «Gigi è un esempio di valori, dentro e fuori dal campo».

Il clou

Il giorno clou dei festeggiamenti, naturalmente, sarà domani (in edicola con L’Unione Sarda uscirà uno speciale gratuito di 24 pagine dedicato agli 80 anni di Gigi Riva mentre da oggi con il quotidiano si potrà acquistare il dvd di Riccardo Milani “Nel nostro cielo un rombo di tuono”) e il Comune di Cagliari celebra il campione con due iniziative. A mezzogiorno pianterà «un ulivo in piazza Endrich, un albero resistente che mette radici profonde. Proprio come Gigi Riva ha fatto a Cagliari e in Sardegna», spiega Maria Francesca Chiappe, assessora comunale alla Cultura. Alle 9, invece, con l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, il consigliere Nando Secchi e Stefano Arrica, figlio di Andrea, protagonista dello scudetto del 1970, parleranno agli studenti della scuola di via Stoccolma. Perché Riva è capace di emozionare anche i più giovani. «L’omaggio a Riva è anche un modo per riscoprire il valore di un uomo che ha reso onore alla nostra terra con umiltà e passione», afferma Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale. «È difficile non cadere nel retorico parlando di Riva. Del resto ha segnato la nostra vita», sottolinea Macciotta. «Ricordo quando si pensò a Riva come sindaco di Cagliari. Ma lui era lontano da questa dimensione e ha fatto contenti tutti», rifiutando quell’offerta, «perché la politica probabilmente avrebbe inquinato la sua bellissima figura di uomo e sportivo».

Le stelle

A celebrare Gigi Riva ci sono anche le stelle: al Planetario dell’Unione Sarda “Il cielo del 7 novembre 1944”, lo spettacolo che ricrea la volta celeste della notte in cui Riva nacque. «Un cielo d’autunno», spiega Manuel Floris, direttore scientifico. «C’era la luna e alcuni pianeti che hanno ispirato Gigi Riva, perché c’è un combattente nella volta celeste: il principe Perseo che salva la principessa Andromeda». Oggi la festa si sposta a Sa Manifattura.

