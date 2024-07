Buon compleanno, Porto Rotondo!  

Sospesi nell'aria, tra onirico e mito, gravitano leggeri sul peso della quotidianità: sirene, marinai ed eroi fluttuano in “Adorato mar”, calcando questa sera il palco del teatro Mario Ceroli a Porto Rotondo in occasione del Gran galà per festeggiare i sessant’anni del borgo turistico alle porte di Olbia. Settanta minuti tra le evoluzioni dei Kataklò Athletic Dance Theatre, prima compagnia italiana di physical theatre, fondata e diretta dalla coreografa cagliaritana Giulia Staccioli, che da trent'anni si esibisce sui più celebri palcoscenici del mondo.

Come “Canne al vento”

“Adorato mar” è una coreografia cucita su sei ballerini del corpo di ballo esclusivamente per il compleanno del villaggio turistico creato dai conti veneziani Nicolò e Luigi Donà dalle Rose. Ispirata alla forza della natura e protagonista il mare, la performance acrobatica è inserita nel progetto artistico pensato per i festeggiamenti, curato dal regista Marco Carniti, omaggio alla Sardegna e alla premio Nobel Grazia Deledda. E i Kataklò ballano «come racconta la scrittrice sarda in “Canne al vento”: gli esseri umani si piegano davanti alle difficoltà ma hanno una resistenza atavica».

Le tradizioni

La Festa Porto Rotondo 60, presentata dalla giornalista Rebecca Vespa Berglund, è un tributo alla cultura e alle tradizioni dell'Isola: in scena, l'antico rito della vestizione dei Mamuthones di Mamoiada e le note delle launeddas del trio composto da Moses Concas, Lucio Manca e Matteo Muscas. Nel cuore del borgo, all'opera i carapigneris che portano in piazza San Marco l'arte della preparazione dell'antico gelato sorbetto sardo sa carapigna, di cui custodiscono la ricetta del seicento, e, sul mare a mezzanotte, un suggestivo spettacolo pirotecnico. Alla ricorrenza, Poste Italiane dedica un annullo filatelico celebrativo e una cartolina da collezionare.

Il cartellone

I festeggiamenti proseguono per tutta l'estate: tra gli appuntamenti, il 4 agosto lo show live dell'artista Matthew Lee, eccentrico pianista dalle atmosfere rockabilly e dalle performance alla Jerry Lee Lewis con più di mille concerti in Europa, la tappa in Costa Smeralda di Time in Jazz, l'8 agosto, con Chiara Civello, polistrumentista che vanta collaborazioni con cantanti del calibro di Michael Bublé e Al Jarreau, e il 13 agosto il recital “Favole da incubo” della criminologa Roberta Bruzzone, che porta sul palco storie di femminicidi per sconfiggere gli stereotipi di genere. A fare da cornice al compleanno del borgo, l'installazione Un bosco di alberi bianchi dello scultore Nicola Filia, rivisitazione dell'opera ora in collezione permanente al MAN di Nuoro: sessanta alberi di legno d'abete, alti quattro metri, arricchiti da tavole incise con estratti da “Canne al vento”.

RIPRODUZIONE RISERVATA