Buon compleanno! E Porto Rotondo va a quota 60 

Con una carrellata di eventi ma un progetto artistico, con la regia del maestro Marco Carniti, per augurare “Buon compleanno, Porto Rotondo”, a 60 anni dalla posa della prima pietra del borgo fondato dai conti veneziani Nicolò e Luigi Donà dalle Rose, nel 1964. Sobrio ma dallo spirito fortemente identitario, il cartellone (dal 16 giugno a fine settembre) che il 19 luglio soffia le sessanta candeline con La festa di Porto Rotondo 60.

Un cocktail inaugurale tra le parole di Grazia Deledda e la musica del trio Moses Concas, Lucio Manca e Matteo Muscas, i festeggiamenti proseguono al teatro Mario Ceroli con l’antico rituale dei mamuthones seguiti dall'esibizione acrobatica della compagnia di danza Kataklò Athletic Dance Theater. Tra gli appuntamenti estivi, la rappresentazione teatrale Faber, il canto della terra per raccontare la biografia di De André il primo agosto, il 4 agosto i virtuosismi al pianoforte di Matthew Lee che ripercorre i grandi classici del rock’n’roll, l’8 agosto, nell’ambito del festival Time in jazz, la tappa di Chiara Civello e il 13 agosto “Favole da incubo” della criminologa Roberta Bruzzone che porta in teatro il tema della violenza di genere.

