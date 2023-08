Buon cibo e chiacchiere al parco Atzeni 

Undici tavoli, circa centocinquanta partecipanti e tante pietanze diverse: maialetto arrosto, prosciutto, panadine, malloreddus alla campidanese, fregola, coniglio a succhittu, salsiccia arrosto, cinghiale in umido, e tanto altro ancora. Poi crostate, tiramisù e i dolci tipici della tradizione locale che, nelle antiche ceste delle nonne in una candida tovaglia ricamata, sono rimbalzati da un tavolo all’altro.

L’esperimento “cena colorata sotto le stelle”, organizzato, nell’ultima domenica di agosto, dall’assessorato alla Cultura con l’idea di rivivere “su bixinau” è stato un successo. Non solo i quartuccesi hanno partecipato con tavoli, sedie, piatti in ceramica e bicchieri in vetro, ma anche dai centri limitrofi sono arrivati attrezzati per partecipare alla manifestazione.

Condivisione

«È andata benissimo», afferma entusiasta l’assessora Elisabetta Contini, «le persone erano felici e poi ci sono stati tanti curiosi che si sono avvicinati per vedere un po’ cosa stava succedendo. È stato davvero un gran momento di condivisione e convivialità, che poi era quello che noi volevamo. Peccato per l’improvvisa pioggia che ci ha fatto sbaraccare in fretta, però almeno avevamo già finito di mangiare».

I colori che hanno predominato nell’allestimento dei tavoli sono stati il bianco e blu, con una sola sfumatura di rosso in un tavolo.

«È stata una piacevole serata, animata dalla voglia di stare all’aperto e condividere compagnia e cibo con un piacevole sottofondo musicale», aggiunge Marco Caddeo residente nel quartiere Freccia verde, «c’è stata quasi una gara nell’allestire al meglio il proprio tavolo, in cui ognuno aveva le proprie pietanze ma di continuo arrivava qualcuno a offrire qualcosa. Peccato solo per la pioggia che ha anticipato la fine della serata ma, bene lo stesso del resto la mattina dopo si doveva lavorare!»

Chiacchiere e buon cibo

Marco Alfredo Secci, invece, è arrivato da Quartu: «Una bellissima iniziativa che ha permesso non solo ai cittadini di Quartucciu, ma anche ai vicini stretti di Quartu di poter aderire e condividere con loro non solo del buon cibo ma anche quattro chiacchiere», dice.

«Una signora mi ha detto che trovarsi lì con tante persone anche a lei sconosciute le ha dato una ventata di gioia. L’idea di stare insieme all'aria aperta le ha fatto rivivere i momenti della sua infanzia. Vivendo in un piccolo appartamento poter trascorrere una serata in allegria nel parco è stato fantastico», conclude Simone Santabarbara, «è stato un vero momento di comunità che andrà certamente replicato».

