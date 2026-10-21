SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Siddi.
22 ottobre 2026 alle 00:24

Buon cibo, cultura e musica con “Appetitosamente” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domenica torna Appetitosamente, giunto alla diciannovesima edizione e dedicato al legame tra cibo e culto dei morti. Una giornata alla scoperta del patrimonio storico-culturale tra la tomba dei giganti Sa domu ’e s’orcu, le chiese di San Michele e della Visitazione, Casa Steri, il parco Sa fogaia e il museo ornitologico.

Promosso da Comune, Comitato 2021 e cooperativa Villa Silli, il Festival regionale del buon cibo si regge sull’impegno della comunità: «Da mesi oltre cento concittadini e associazioni lavorano insieme per la riuscita del progetto», racconta il sindaco Marco Pisanu, ricordando anche l’impegno della squadra comunale. «Questa coesione è la nostra vittoria più grande ed è da qui che prende forma “Dietro l’angolo”, itinerario d'arte che ha trasformato i nostri vicoli con installazioni e proiezioni». Tra degustazioni e ristorazione diffusa, laboratori e la mostra mercato di artigianato e produttori locali, Appetitosamente lascerà spazio anche alla musica di Francesco Medda Arrogalla, Lia Careddu e Carlo Spiga Makika e Filippo Graziani. A chiudere il festival sarà la “Parata delle anime”, una sfilata per le strade del borgo in cui la comunità rievoca il tema della giornata con musiche e figure simboliche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Aerei

La scure di Ryanair: taglio pesante ai voli nella stagione invernale

La compagnia ridimensiona la sua presenza negli scali di Olbia (-50%) e Alghero (-15%) 
Massimiliano Rais
Consiglio

Braccio di ferro sulle commissioni

Sale la tensione tra Pd e 5Stelle per le presidenze: nuovo vertice a vuoto 
Roberto Murgia
L’emergenza

«Non si sottovaluti il malessere dei giovani»

L’appello di Mattarella. E Meloni apre al divieto dei social per gli under 14 
La protesta

Blocchi dei tir, Meloni convoca i ministri

Oggi arriva il decreto con le misure a sostegno di autotrasporto e agricoltura 