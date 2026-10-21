Buon cibo, cultura e musica con “Appetitosamente” 

Domenica torna Appetitosamente, giunto alla diciannovesima edizione e dedicato al legame tra cibo e culto dei morti. Una giornata alla scoperta del patrimonio storico-culturale tra la tomba dei giganti Sa domu ’e s’orcu, le chiese di San Michele e della Visitazione, Casa Steri, il parco Sa fogaia e il museo ornitologico.

Promosso da Comune, Comitato 2021 e cooperativa Villa Silli, il Festival regionale del buon cibo si regge sull’impegno della comunità: «Da mesi oltre cento concittadini e associazioni lavorano insieme per la riuscita del progetto», racconta il sindaco Marco Pisanu, ricordando anche l’impegno della squadra comunale. «Questa coesione è la nostra vittoria più grande ed è da qui che prende forma “Dietro l’angolo”, itinerario d'arte che ha trasformato i nostri vicoli con installazioni e proiezioni». Tra degustazioni e ristorazione diffusa, laboratori e la mostra mercato di artigianato e produttori locali, Appetitosamente lascerà spazio anche alla musica di Francesco Medda Arrogalla, Lia Careddu e Carlo Spiga Makika e Filippo Graziani. A chiudere il festival sarà la “Parata delle anime”, una sfilata per le strade del borgo in cui la comunità rievoca il tema della giornata con musiche e figure simboliche.

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