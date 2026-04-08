Buoi e traccas riammessi al corteo 

Passo indietro dell’amministrazione comunale sull’organizzazione della processione di Sant’Antioco Martire: traccas e buoi ci saranno. «Non possiamo non tener conto della devozione che le famiglie hanno verso il santo - ha detto il sindaco Ignazio Locci - il nostro obiettivo è la salvaguardia delle tradizioni, ma di fronte alla fede dei cittadini non ci possiamo imporre».

Il dilemma

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando la contrarietà alla scelta di escludere traccas e buoi dalla processione era emersa da parte di tanti cittadini, il sindaco ha voluto prendere la parola (tramite i social) spiegando che l’intento dell’amministrazione fosse ovvero il recupero della processione come percorso di fede, «ma non abbiamo nulla in contrario - ha detto - alla partecipazione delle traccas storiche delle famiglie di Sant’Antioco».

Un via libera per il quale esulta in particolar modo Antonio Caredda che da sempre porta i suoi buoi in processione, sin da quando aveva 8 anni: «Seguivo le indicazioni di mio padre Gesuino che la devozione verso il Santo la dimostrava preparando la traccas e i buoi, - dice Caredda che oggi ha 75 anni – Quando arrivava il periodo della festa, in casa cominciavano i preparativi. Fiori e addobbi per il carro mentre i buoi andavano lavati e preparati con cura, maestosi e imponenti in onore di Sant’Antioco. Noi li abbiamo sempre avuti e ogni anno abbiamo sfilato in processione». Nei giorni scorsi la telefonata in cui gli si diceva che non avrebbero potuto sfilare: «Un dispiacere enorme – sottolinea – che finalmente ieri ha trovato nella disposizione del sindaco la giusta risposta. Alleviamo i buoi solo ed esclusivamente per partecipare alle processioni». Buoi di razza sardo modicana: “Ge ti conosciu” e “Chini sesi” il nome dei due esemplari pronti per sfilare non solo a Sant’Antioco, ma anche a Sant’Efisio dove anni fa portarono anche il cocchio del Santo. «Per noi - precisa Antonio Caredda, è un voto di famiglia che si tramanda da generazioni. Lo facciamo per il Santo al quale chiediamo intercessione e protezione».

Il Comune

L’intervento del sindaco ha tranquillizzato gli animi pur mantenendo saldi gli intenti annunciati dall’assessora Roberta Serrenti sulla volontà di recuperare le antiche tradizioni soprattutto in merito alla solennità della processione che anche quest’anno si svolgerà il lunedì della festa, il 20 aprile.

Chi aveva invitato l’amministrazione comunale a ritornare sui propri passi era stata la capogruppo dell’opposizione. «Mi ritengo felice e soddisfatta che la voce del popolo sia stata ascoltata - ha detto Ester Fadda - in qualità di promotrice della proposta di riaccettare la partecipazione delle traccas come da tradizione, mi sono addirittura commossa perché ho toccato con mano la devozione che esiste verso il Santo patrono, da parte di questi signori che dedicano passione, tempo, denaro e devozione per la processione».

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