bunker S. teodoro, pari per il li punti  

San Teodoro 1

Li Punti 1

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa, Frisciata, Animobono, Muzzu, Raimo, Di Nardo, Mastromarino, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina Deiana, Spano, Casula, Caocci, Serra, Viti, Saggia, Marongiu, Mei. Allenatore Sanna.

Li Punti (3-5-1-1) : Pittalis, Olmetto, Mastino, Troisi (16’ st Castigliego), Serna, Salas, Coulibaly, Arnaudo, Lemiechevsky, Pucinelli, Tugulu (30’ st Malgari). In panchina Mannoni, Columbu, Onali, Poddighe, Tuccio, Galante, Manca. Allenatore Salis.

Arbitro : Fede di Rossano.

Reti : nel primo tempo 15’ Mastino, 33’ Mastromarino.

Note : ammoniti Mastromarino, Coulibaly, Serna, Arnaudo; espulso Malesa.

SAN TEODORO. In dieci per oltre mezz’ora della ripresa, il San Teodoro tiene botta e porta in cascina un punto di fondamentale importanza in ottica salvezza contro il Li Punti. Al gol realizzato dagli ospiti nel primo quarto d’ora, con una bella conclusione da fuori area di Mastino, risponde alla mezz’ora il centrocampista viola Mastromarino. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Sanna riescono a rispondere alle avanzate dei sassaresi, i quali sfiorano soltanto il gol vittoria con il palo colpito da Lemiechevsky a cinque minuti dalla fine. Settimana prossima altro scontro salvezza per i galluresi, attesi in casa della Tharros.

