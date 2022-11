Bunker Ilva, domata la Lupa 

Ilvamaddalena 0

Lupa Frascati 0

Ilvamaddalena (4-3-3) : Mejri; Dombrovoschi, Contucci, Di Pietro, Ferlicca; Lobrano, Escobar, Ansini (25’ st Chiappetta); Cacheiro, Altolaguirre, Roszak. In panchina Sordini, Gentile, Isaia, Cifarelli, Seddaiu, Pisano, Galvanio, Aiana. Allenatore Gardini.

Lupa Frascati (3-5-2) : Casagrande; Paolelli, Frosali (30’ st Tamburlani), Rufo; Ferraro (1’ st Tordella), Ruggeri, Gemmi, Traditi, Sabatini; Flores (30’ st Muzzi), Senesi (39’ st Pompili). In panchina Palmieri, Molinari, Corradini, Marras, Brunetti. Allenatore Chiappara.

Arbitro : Cortale di Locri.

Note : ammoniti Cacheiro, Escobar, Frosali, Ruggeri. Spettatori 350. Recupero 2’ pt - 3’ st.

La Maddalena. L’Ilva ferma sullo zero a zero la seconda in classifica Lupa Frascati, in una gara non bella ma con tanto agonismo.

La cronaca

Dopo due minuti sono gli isolani a provarci, Dombrovoschi dalla destra mette in mezzo un bel traversone per Cacheiro che impatta di testa ma il pallone termina alto. Il vento condiziona la manovra, ciò nonostante i maddalenini spingono e Cacheiro viene mandato in porta da Altolaguirre ma la sua botta col sinistro da buona posizione finisce larga alla sinistra di Casagrande. Gli ospiti prendono le misure e si rendono pericolosi, Flores dentro l’area non riesce a scaraventare in porta dopo una ribattuta e Mejri controlla, si va quindi all’intervallo a reti inviolate.

Nella ripresa Di Pietro tenta la botta c ol destro dal limite dell’area, ma il pallone viene intercettato. Su un contropiede a favore, i maddalenini non riescono a concretizzare una buona occasione, Casagrande esce a vuoto maCacheiro a porta spalancata e da posizione defilata spara alto colpendo male col piattone destro. Poi non succede più nulla.

