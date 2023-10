Bum Bum Muzzi nell’ultimo blitz 

Salernitana e Cagliari si sono affrontate nella loro storia in A, B, Coppa Italia e anche C1. In quest'ultimo campionato Ranieri ottenne un successo il 22 gennaio 1989, ma non si giocava ancora all'Arechi come oggi: lo stadio era il Vestuti, il vecchio impianto di Salerno, 1-2 firmato Giovannelli e Cappioli.

Le due sfide

In Serie A solo due incroci in terra campana, quello più recente è l'1-1 dell'8 maggio 2022 col pari di Altare in pieno recupero che però poi non valse la salvezza. L'altro è la vittoria per 1-3 del 6 gennaio 1999, gran colpo esterno per la squadra di Ventura. Dopo il vantaggio al 10' di Belmonte pareggia Macellari, in chiusura di primo tempo. La ripresa resta in equilibrio fino all'ultimo quarto d'ora, quando si scatena Muzzi: l'attaccante al 78' sfrutta un errore della retroguardia avversaria e da posizione defilata trova il vantaggio, esultando a zittire il pubblico avversario, poi appena iniziato il recupero parte in contropiede e supera Balli sul primo palo.

Il bilancio

Sono 5 le vittorie del Cagliari a Salerno, contro 8 ko e 2 pareggi. Nella sola Serie A, contando pure le partite interne, rossoblù imbattuti: 2 successi nella stagione 1998-1999 entrambi per 3-1, 2 pareggi nel 2021-2022 tutti per 1-1.

